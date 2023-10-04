Шапаренко у свій день народження закликав підтримати легендарний збір: як йому допоміг Бєдняков

Микола Шапаренко на базі клубу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко відзначив свій 25 день народження. "Гостем" на святі виявився відомий шоумен Олексій Бєдняков.

Футболіст та ведучий разом попросили українців приєднатися до важливого збору, повідомив у своєму Instagram-акаунті Шапаренко.

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Хавбек "Динамо" Микола Шапаренко та відомий телеведучий Олексій Бєдняков проводять збір для забезпечення потреб Третьої Окремої Штурмової Бригади. Вони попросили українців допомогти зібрати 30 млн гривень.

Бесіда Шапаренка та Бєднякова

Українці, які пожертвують на цей збір найбільшу суму, матимуть змогу отримати пам'ятні призи, пов'язані з Маріуполем, із Музею фрагментів війни. Футболіст та шоумен записали кумедне відео, в якому іронічно жартували один над одним.

Шапаренко та Бєдняков. Скриншот instagram.com/nikolay.shaparenko/

На фразу Шапаренка "цей день настав" Бєдняков відповів "Так, Микола нарешті зрозумів, як включається камера". Наприкінці відео телеведучий подякував спортсмену та пообіцяв, що тепер точно подивиться одну гру "Динамо". На це спортсмен відповів, що все одно не включатиме передачі з Бєдняковим. Коли Микола відключив камеру, Олексій почав обурюватись і кричати "Шахтар — чемпіон" та "Переходь у "Бешикташ".

Олексій Бєдняков народився та виріс у Маріуполі. Микола Шапаренко розпочав у цьому місті свою спортивну кар'єру у складі місцевого "Металурга".

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