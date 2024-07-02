Шапаренко отдал на благотворительность игровую футболку с матча против Словакии

Николай Шапаренко. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Николай Шапаренко отдал на благотворительность свою футболку, в которой сыграл в матче против Словакии на Евро-2024. Ее приобрели за впечатляющую сумму.

Об этом сообщил тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика Егор Голуб в соцсетях.

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Шапаренко присоединился к сбору средств

Игрок передал волонтеру футболку с подписями игроков сборной Украины. Все вырученные средства пойдут в помощь ВСУ.

Именно в этой футболке полузащитник сыграл в матче со Словакией, где ему удалось забить гол и отдать голевую передачу.

Футболку подписали Трубин, Забарный, Ярмоленко, Ванат, Таловеров, Довбык, Мудрик, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Сваток, Зубков, Тимчик, Миколенко, Цыганков, Бущан, Конопля, Степаненко, Судаков, Бражко, Лунин и Михайличенко.

Пост Егора Голуба. Фото: скриншот

Победителем стал участник с ником dorotenkotimur, заплативший за лот 222 000 гривен.

По словам Егора Голуба, все средства пойдут для "Гонора", который входит в отдельный штурмовой батальон "Волки да Винчи".

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