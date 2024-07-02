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Шапаренко віддав на благодійність футболку з Євро-2024 та заробив суму, що вражає

2 липня 2024 15:27
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Шапаренко віддав на благодійність ігрову футболку з матчу проти Словаччини
Микола Шапаренко. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Гравець збірної України Микола Шапаренко віддав на благодійність свою футболку, в якій зіграв у матчі проти Словаччини на Євро-2024. Її придбали за суму, що вражає. 

Про це повідомив тренер чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика Єгор Голуб у соцмережах

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Гравець передав волонтеру футболку з підписами гравців збірної України. Всі зароблені кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Саме у цій футболці півзахисник зіграв у матчі проти Словаччини, де йому вдалось забити гол та віддати гольову передачу. 

Футболку підписали Трубін, Забарний, Ярмоленко, Ванат, Таловєров, Довбик, Мудрик, Матвієнко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Сваток, Зубков, Тимчик, Миколенко, Циганков, Бущан, Конопля, Степаненко, Судаков, Бражко, Лунін та Михайличенко.

Допис Голуба
Допис Єгора Голуба. Фото: скриншот

Переможцем став учасник з ніком dorotenkotimur, який заплатив за лот 222 000 гривень.

За словами Єгора Голуба, усі кошти підуть для "Гонора", який входить до окремого штурмового батальйону "Вовки да Вінчі".

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

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футбол Збірна України з футболу благодійність Євро-2024 Микола Шапаренко

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