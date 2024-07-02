Шапаренко віддав на благодійність ігрову футболку з матчу проти Словаччини

Микола Шапаренко. Фото: Reuters

Гравець збірної України Микола Шапаренко віддав на благодійність свою футболку, в якій зіграв у матчі проти Словаччини на Євро-2024. Її придбали за суму, що вражає.

Про це повідомив тренер чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика Єгор Голуб у соцмережах.

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Гравець передав волонтеру футболку з підписами гравців збірної України. Всі зароблені кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Саме у цій футболці півзахисник зіграв у матчі проти Словаччини, де йому вдалось забити гол та віддати гольову передачу.

Футболку підписали Трубін, Забарний, Ярмоленко, Ванат, Таловєров, Довбик, Мудрик, Матвієнко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Сваток, Зубков, Тимчик, Миколенко, Циганков, Бущан, Конопля, Степаненко, Судаков, Бражко, Лунін та Михайличенко.

Допис Єгора Голуба. Фото: скриншот

Переможцем став учасник з ніком dorotenkotimur, який заплатив за лот 222 000 гривень.

За словами Єгора Голуба, усі кошти підуть для "Гонора", який входить до окремого штурмового батальйону "Вовки да Вінчі".

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