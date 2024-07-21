"Галатасарай" интересуется полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко

Шапаренко интересуется известный клуб — детали
Турецкий клуб "Галатасарай" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко. Кроме этого, им интересуются и другие клубы.
Об этом пишет Gala Haber.
Куда может перейти Шапаренко
В источнике говорится, что известный клуб Турции рассматривает 25-летнего украинца как замену для игрока "Зенита" Венделу.
Кроме этого, ранее в СМИ появлялась информация, что "Бешикташ" также намерен подписать игрока. Также Николаем заинтересовался итальянский "Лацио".
В "Динамо" Шапаренко играет с 2018 года. Полузащитник провел 170 встреч, забил 23 гола и отдал 24 результативных передачи. Контракт украинца со столичным клубом действует до 30 сентября 2025 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Шапаренко в 9 миллионов евро.
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