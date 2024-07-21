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Шапаренко интересуется известный клуб — детали

21 июля 2024 20:33
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
"Галатасарай" интересуется полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко
Николай Шапаренко. Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Турецкий клуб "Галатасарай" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко. Кроме этого, им интересуются и другие клубы.

Об этом пишет Gala Haber.

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В источнике говорится, что известный клуб Турции рассматривает 25-летнего украинца как замену для игрока "Зенита" Венделу.

Кроме этого, ранее в СМИ появлялась информация, что "Бешикташ" также намерен подписать игрока. Также Николаем заинтересовался итальянский "Лацио".

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время игры. Фото: instagram.nikolay.shaparenko

В "Динамо" Шапаренко играет с 2018 года. Полузащитник провел 170 встреч, забил 23 гола и отдал 24 результативных передачи. Контракт украинца со столичным клубом действует до 30 сентября 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Шапаренко в 9 миллионов евро.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу .

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком идет речь.

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы, что известно.

футбол Украина Футбол трансферы Галатасарай Николай Шапаренко

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