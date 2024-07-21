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Шапаренком цікавиться відомий клуб — що відомо

21 липня 2024 20:33
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
"Галатасарай" цікавиться півзахисником "Динамо" Миколою Шапаренком
Микола Шапаренко. Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Турецький клуб "Галатасарай" проявляє інтерес до півзахисника "Динамо" Миколи Шапаренка. Крім цього, ним цікавляться й інші клуби. 

Про це пише Gala Haber.

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В джерелі зазначається, що відомий клуб Туреччини розглядає 25-річного українця як заміну для гравця "Зеніта" Венделу.

Крім цього раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що "Бешикташ" також має намір підписати гравця. Також Миколою зацікавився італійський "Лаціо". 

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко під час гри. Фото: instagram.nikolay.shaparenko 

У "Динамо" Шапаренко грає з 2018-го року. Півзахисник провів 170 зустрічей, забив 23 голи і віддав 24 результативні передачі. Контракт українця зі столичним клубом чинний до 30 вересня 2025 року.

Transfermarkt оцінює вартість Шапаренка у дев'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

футбол Україна Футбол трансфери Галатасарай Микола Шапаренко

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