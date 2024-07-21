"Галатасарай" цікавиться півзахисником "Динамо" Миколою Шапаренком

Шапаренком цікавиться відомий клуб — що відомо
Турецький клуб "Галатасарай" проявляє інтерес до півзахисника "Динамо" Миколи Шапаренка. Крім цього, ним цікавляться й інші клуби.
Про це пише Gala Haber.
Куди може перейти Шапаренко
В джерелі зазначається, що відомий клуб Туреччини розглядає 25-річного українця як заміну для гравця "Зеніта" Венделу.
Крім цього раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що "Бешикташ" також має намір підписати гравця. Також Миколою зацікавився італійський "Лаціо".
У "Динамо" Шапаренко грає з 2018-го року. Півзахисник провів 170 зустрічей, забив 23 голи і віддав 24 результативні передачі. Контракт українця зі столичним клубом чинний до 30 вересня 2025 року.
Transfermarkt оцінює вартість Шапаренка у дев'ять мільйонів євро.
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