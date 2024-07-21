"Галатасарай" цікавиться півзахисником "Динамо" Миколою Шапаренком

Микола Шапаренко. Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Турецький клуб "Галатасарай" проявляє інтерес до півзахисника "Динамо" Миколи Шапаренка. Крім цього, ним цікавляться й інші клуби.

Про це пише Gala Haber.

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В джерелі зазначається, що відомий клуб Туреччини розглядає 25-річного українця як заміну для гравця "Зеніта" Венделу.

Крім цього раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що "Бешикташ" також має намір підписати гравця. Також Миколою зацікавився італійський "Лаціо".

Микола Шапаренко під час гри. Фото: instagram.nikolay.shaparenko

У "Динамо" Шапаренко грає з 2018-го року. Півзахисник провів 170 зустрічей, забив 23 голи і віддав 24 результативні передачі. Контракт українця зі столичним клубом чинний до 30 вересня 2025 року.

Transfermarkt оцінює вартість Шапаренка у дев'ять мільйонів євро.

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