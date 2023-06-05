Еще один "Червяков": выпускник "Шахтера" уехал играть в Россию
Очередной украинский футболист отправился играть в Россию во время полномасштабного вторжения в Украину. В этот раз речь пойдет об игроке маленького потенциала.
Малоизвестный Руслан Червяков не смог найти команду в нормальных странах и потому перешел во вторую российскую лигу, сообщает Gool_ua.
Футболист с амбициями вторых лиг уехал в страну, отстраненную от всех международных турниров.
Очередной "вне политики" будет получать рубли
Источники сообщили, что воспитанник "Днепра" и выпускник академии "Шахтера" Руслан Червяков будет играть за футбольный клуб "Звезда" Санкт-Петербург, который выступает во второй российской лиге.
Ранее форвард играл за команды 19-летних в "Ингульце" и "Кривбассе", а после начала полномасштабной войны выступал за молодежку португальского "Гил Висенте".
Отметим, что на авторитетном статистическом портале Transfermarkt 18-летний игрок из Днепра до сих пор представлен как футболист "Гилл Висенте", но источник указывает, что контракт закончился.
Отметим, что в России играют украинцы Дмитрий Иванисеня ("Крылья Советов"), Денис Кулаков ("Урал"), Марк Мампасси ("Локомотив", с февраля в аренде в "Антальяспоре"), Игорь Калинин ("Ростов", с сентября в аренде в "Факеле") и Даниил Сагуткин ("Акрон").
Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.
Форвард Златан Ибрагимович назвал причину завершения карьеры.
Теннисистка Элина Свитолина рассказала о планах на следующие матчи.
Стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри заработают за сражение на Ближнем Востоке.
Бельгиец Ромелу Лукаку определился с клубом, в котором продолжит карьеру.