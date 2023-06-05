Еще один "Червяков": выпускник "Шахтера" уехал играть в Россию

Дом футбола. Фото: gordonua.com

Очередной украинский футболист отправился играть в Россию во время полномасштабного вторжения в Украину. В этот раз речь пойдет об игроке маленького потенциала.

Малоизвестный Руслан Червяков не смог найти команду в нормальных странах и потому перешел во вторую российскую лигу, сообщает Gool_ua.

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Источники сообщили, что воспитанник "Днепра" и выпускник академии "Шахтера" Руслан Червяков будет играть за футбольный клуб "Звезда" Санкт-Петербург, который выступает во второй российской лиге.

Ранее форвард играл за команды 19-летних в "Ингульце" и "Кривбассе", а после начала полномасштабной войны выступал за молодежку португальского "Гил Висенте".

Отметим, что на авторитетном статистическом портале Transfermarkt 18-летний игрок из Днепра до сих пор представлен как футболист "Гилл Висенте", но источник указывает, что контракт закончился.

Отметим, что в России играют украинцы Дмитрий Иванисеня ("Крылья Советов"), Денис Кулаков ("Урал"), Марк Мампасси ("Локомотив", с февраля в аренде в "Антальяспоре"), Игорь Калинин ("Ростов", с сентября в аренде в "Факеле") и Даниил Сагуткин ("Акрон").

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