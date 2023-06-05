Ще один "Черв’яков": випускник "Шахтаря" поїхав грати в Росію

Будинок футболу. Фото: gordonua.com

Черговий український футболіст поїхав грати в Росію під час повномасштабного вторгнення в Україну. Цього разу мова піде про гравця маленького потенціалу.

Маловідомий Руслан Черв’яков не зміг знайти команду в нормальних країнах і тому перейшов у другу російську лігу, повідомляє Gool_ua.

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Джерела повідомили, що вихованець "Дніпра" та випускник академії "Шахтаря" Руслан Червʼяков гратиме за футбольний клуб "Звєзда" Санкт-Петербуг, яка виступає у другій російській лізі.

Зазначимо, що раніше форвард виступав за команди 19-річних у "Інгульці" та "Кривбасі", а після початку повномасштабної війни грав за молодіжку португальського "Гіл Вісенте".

Зазначимо, що на авторитетному статистичному порталі Transfermarkt 18-річний гравець з Дніпра досі представлений як футболіст "Гіл Вісенте", але джерело вказує, що контракт закінчився.

Зазначимо, що наразі в Росії грають українці Дмитро Іванісеня ("Крила Совєтов"), Денис Кулаков ("Урал"), Марк Мампассі ("Локомотив", з лютого в оренді в "Антальяспорі"), Ігор Калінін ("Ростов", з вересня в оренді в "Факелі") та Данило Сагуткін ("Акрон").

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