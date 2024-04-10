Еще один украинский футбольный клуб прекратил существование — детали

Футболисты ФК "Сумы" перед матчем. Фото: instagram.com/fc.sumy/

На футбольной карте Украины пропал еще один профессиональный клуб. ФК "Сумы" официально больше не существует.

Решение о ликвидации футбольного клуба принято Сумским горсоветом.

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За ликвидацию ФК "Сумы" проголосовало 23 депутата местного горсовета. Футбольный клуб прекратил существование из-за войны в Украине и близости расположения к приграничному региону, а также постоянных обстрелах Сумской области.

Игроки ФК "Сумы" во время матча. Фото: instagram.com/fc.sumy/

Что известно об ФК "Сумы"

Этот футбольный клуб был основан в 2016 году. Первые четыре года своей истории он носил название "LS Group". Клуб располагался в селе Верхняя Сыроватка Сумского района.

Свой профессиональный статус ФК "Сумы" получили летом 2021 года. Команда выступала во Второй лиге на стадионе "Юбилейный" в сезоне 2021/2022. Однако с февраля 2022 года "Сумы" больше не проводят матчей.

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