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Еще один украинский футбольный клуб прекратил существование — детали

10 апреля 2024 12:42
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Еще один украинский футбольный клуб прекратил существование — детали
Футболисты ФК "Сумы" перед матчем. Фото: instagram.com/fc.sumy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На футбольной карте Украины пропал еще один профессиональный клуб. ФК "Сумы" официально больше не существует. 

Решение о ликвидации футбольного клуба принято Сумским горсоветом

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За ликвидацию ФК "Сумы" проголосовало 23 депутата местного горсовета. Футбольный клуб прекратил существование из-за войны в Украине и близости расположения к приграничному региону, а также постоянных обстрелах Сумской области. 

ФК Суми
Игроки ФК "Сумы" во время матча. Фото: instagram.com/fc.sumy/

Что известно об ФК "Сумы" 

Этот футбольный клуб был основан в 2016 году. Первые четыре года своей истории он носил название "LS Group". Клуб располагался в селе Верхняя Сыроватка Сумского района. 

Свой профессиональный статус ФК "Сумы" получили летом 2021 года. Команда выступала во Второй лиге на стадионе "Юбилейный" в сезоне 2021/2022. Однако с февраля 2022 года "Сумы" больше не проводят матчей. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче "Реала" с "Манчестер Сити".

Тухель назвал человека, который помешал "Баварии" выиграть у "Арсенала" в Лиге чемпионов.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

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