Ще один український футбольний клуб припинив існування — деталі
На футбольній карті України зник ще один професійний клуб. ФК "Суми" офіційно більше не існує.
Рішення про ліквідацію футбольного клубу ухвалено Сумською міськрадою.
За ліквідацію ФК "Суми" проголосували 23 депутати місцевої міськради. Футбольний клуб припинив існування через війну в Україні та близькість до прикордонного регіону, а також постійні обстріли Сумської області.
Що відомо про ФК "Суми"
Цей футбольний клуб було засновано у 2016 році. Перші чотири роки своєї історії він звався "LS Group". Клуб розташовувався у селі Верхня Сироватка Сумського району.
Свій професійний статус ФК "Суми" набули влітку 2021 року. Команда виступала у Другій лізі на стадіоні "Ювілейний" у сезоні 2021/2022. Проте з лютого 2022 року "Суми" більше не проводять матчів.
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