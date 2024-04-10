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Ще один український футбольний клуб припинив існування — деталі

10 квітня 2024 12:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ще один український футбольний клуб припинив існування — деталі
Футболісти ФК "Суми" перед матчем. Фото: instagram.com/fc.sumy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На футбольній карті України зник ще один професійний клуб. ФК "Суми" офіційно більше не існує.

Рішення про ліквідацію футбольного клубу ухвалено Сумською міськрадою.

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За ліквідацію ФК "Суми" проголосували 23 депутати місцевої міськради. Футбольний клуб припинив існування через війну в Україні та близькість до прикордонного регіону, а також постійні обстріли Сумської області.

ФК Суми
Гравці ФК "Суми" під час матчу. Фото: instagram.com/fc.sumy/

Що відомо про ФК "Суми"

Цей футбольний клуб було засновано у 2016 році. Перші чотири роки своєї історії він звався "LS Group". Клуб розташовувався у селі Верхня Сироватка Сумського району.

Свій професійний статус ФК "Суми" набули влітку 2021 року. Команда виступала у Другій лізі на стадіоні "Ювілейний" у сезоні 2021/2022. Проте з лютого 2022 року "Суми" більше не проводять матчів.

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