Еще один звездный футболист хочет сбежать из России: детали скандала
Футболист сборной Колумбии Вильмар Барриос хочет как можно быстрее сменить клуб. У полузащитника есть серьезные претензии к руководству российского "Зенита".
Барриос собирается уехать из России до конца нынешнего лета, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.
Вильмар Барриос перешел в "Зенит" в 2019 году. Его контракт с клубом действует еще три года. Однако колумбиец не хочет оставаться в России. Более того, хавбек уверен, что руководство клуба из Санкт-Петербурга его обмануло.
Претензии Барриоса
Согласно версии футболиста, "Зенит" обещал продать его в английский "Ноттингем Форест", который давно интересуется опытным колумбийцем. Вильмар Барриос собирается воспользоваться специальным пунктом правил ФИФА, который позволяет футболистам бесплатно уходить из клубов в случае опасности для жизни игроков.
Несколько месяцев назад Барриос узнал об интересе английского клуба. Он попросил руководство "Зенита" оформить трансфер, но игрока попросили подождать до лета. Ему обещали, что переход состоится в июне.
Месяц назад "Ноттингем Форест" сделал "Зениту" предложение по Барриосу в размере четырех миллионов евро. Однако россияне хотят получить за колумбийца 20 млн. Узнав об этом, футболист принял решение расторгнуть контракт с "Зенитом" в одностороннем порядке. Не исключено, что российский клуб не получит за Барриоса ни цента.
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