Еще один звездный футболист хочет сбежать из России: детали скандала

Вильмар Барриос празднует чемпионский титул. Фото: instagram.com/wilkpo/feed/

Футболист сборной Колумбии Вильмар Барриос хочет как можно быстрее сменить клуб. У полузащитника есть серьезные претензии к руководству российского "Зенита".

Барриос собирается уехать из России до конца нынешнего лета, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Вильмар Барриос перешел в "Зенит" в 2019 году. Его контракт с клубом действует еще три года. Однако колумбиец не хочет оставаться в России. Более того, хавбек уверен, что руководство клуба из Санкт-Петербурга его обмануло.

Претензии Барриоса

Согласно версии футболиста, "Зенит" обещал продать его в английский "Ноттингем Форест", который давно интересуется опытным колумбийцем. Вильмар Барриос собирается воспользоваться специальным пунктом правил ФИФА, который позволяет футболистам бесплатно уходить из клубов в случае опасности для жизни игроков.

Вильмар Барриос убегает из "Зенита". Фото: instagram.com/wilkpo/feed/

Несколько месяцев назад Барриос узнал об интересе английского клуба. Он попросил руководство "Зенита" оформить трансфер, но игрока попросили подождать до лета. Ему обещали, что переход состоится в июне.

Месяц назад "Ноттингем Форест" сделал "Зениту" предложение по Барриосу в размере четырех миллионов евро. Однако россияне хотят получить за колумбийца 20 млн. Узнав об этом, футболист принял решение расторгнуть контракт с "Зенитом" в одностороннем порядке. Не исключено, что российский клуб не получит за Барриоса ни цента.

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