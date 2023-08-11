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Еще один звездный футболист хочет сбежать из России: детали скандала

11 августа 2023 15:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Еще один звездный футболист хочет сбежать из России: детали скандала
Вильмар Барриос празднует чемпионский титул. Фото: instagram.com/wilkpo/feed/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Колумбии Вильмар Барриос хочет как можно быстрее сменить клуб. У полузащитника есть серьезные претензии к руководству российского "Зенита".

Барриос собирается уехать из России до конца нынешнего лета, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ

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Вильмар Барриос перешел в "Зенит" в 2019 году. Его контракт с клубом действует еще три года. Однако колумбиец не хочет оставаться в России. Более того, хавбек уверен, что руководство клуба из Санкт-Петербурга его обмануло. 

Претензии Барриоса 

Согласно версии футболиста, "Зенит" обещал продать его в английский "Ноттингем Форест", который давно интересуется опытным колумбийцем. Вильмар Барриос собирается воспользоваться специальным пунктом правил ФИФА, который позволяет футболистам бесплатно уходить из клубов в случае опасности для жизни игроков. 

Вильмар Барриос
Вильмар Барриос убегает из "Зенита". Фото: instagram.com/wilkpo/feed/

Несколько месяцев назад Барриос узнал об интересе английского клуба. Он попросил руководство "Зенита" оформить трансфер, но игрока попросили подождать до лета. Ему обещали, что переход состоится в июне. 

Месяц назад "Ноттингем Форест" сделал "Зениту" предложение по Барриосу в размере четырех миллионов евро. Однако россияне хотят получить за колумбийца 20 млн. Узнав об этом, футболист принял решение расторгнуть контракт с "Зенитом" в одностороннем порядке. Не исключено, что российский клуб не получит за Барриоса ни цента. 

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