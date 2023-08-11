Ще один зірковий футболіст хоче втекти з Росії: деталі скандалу
Футболіст збірної Колумбії Вільмар Барріос хоче якнайшвидше змінити клуб. Півзахисник має серйозні претензії до керівництва російського "Зеніту".
Барріос збирається виїхати з Росії до кінця цього літа, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.
Вільмар Барріос перейшов до "Зеніту" у 2019 році. Його контракт із клубом діє ще три роки. Проте колумбієць не хоче залишатися у Росії. Ба більше — хавбек упевнений, що керівництво клубу із Санкт-Петербурга його обдурило.
Претензії Барріоса
Згідно з версією футболіста, "Зеніт" обіцяв продати його в англійський "Ноттінгем Форест", який давно цікавиться досвідченим колумбійцем. Вільмар Барріос збирається скористатися спеціальним пунктом правил ФІФА, який дозволяє футболістам безкоштовно йти з клубів у разі небезпеки для життя гравців.
Кілька місяців тому Барріос дізнався про інтерес англійського клубу. Він попросив керівництво "Зеніту" оформити трансфер, але гравця попросили почекати до літа. Йому обіцяли, що перехід відбудеться у червні.
Місяць тому "Ноттінгем Форест" зробив "Зеніту" пропозицію щодо Барріоса у розмірі чотирьох мільйонів євро. Однак росіяни хочуть отримати за колумбійця 20 млн. Дізнавшись про це, футболіст вирішив розірвати контракт із "Зенітом" в односторонньому порядку. Не виключено, що російський клуб не отримає за Барріоса жодного цента.
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