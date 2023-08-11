Ще один зірковий футболіст хоче втекти з Росії: деталі скандалу

Вільмар Барріос святкує чемпіонський титул. Фото: instagram.com/wilkpo/feed/

Футболіст збірної Колумбії Вільмар Барріос хоче якнайшвидше змінити клуб. Півзахисник має серйозні претензії до керівництва російського "Зеніту".

Барріос збирається виїхати з Росії до кінця цього літа, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Вільмар Барріос перейшов до "Зеніту" у 2019 році. Його контракт із клубом діє ще три роки. Проте колумбієць не хоче залишатися у Росії. Ба більше — хавбек упевнений, що керівництво клубу із Санкт-Петербурга його обдурило.

Претензії Барріоса

Згідно з версією футболіста, "Зеніт" обіцяв продати його в англійський "Ноттінгем Форест", який давно цікавиться досвідченим колумбійцем. Вільмар Барріос збирається скористатися спеціальним пунктом правил ФІФА, який дозволяє футболістам безкоштовно йти з клубів у разі небезпеки для життя гравців.

Вільмар Барріос тікає із "Зеніту". Фото: instagram.com/wilkpo/feed/

Кілька місяців тому Барріос дізнався про інтерес англійського клубу. Він попросив керівництво "Зеніту" оформити трансфер, але гравця попросили почекати до літа. Йому обіцяли, що перехід відбудеться у червні.

Місяць тому "Ноттінгем Форест" зробив "Зеніту" пропозицію щодо Барріоса у розмірі чотирьох мільйонів євро. Однак росіяни хочуть отримати за колумбійця 20 млн. Дізнавшись про це, футболіст вирішив розірвати контракт із "Зенітом" в односторонньому порядку. Не виключено, що російський клуб не отримає за Барріоса жодного цента.

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