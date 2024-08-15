Шелаев рассказал, как Кривбасс может победить Викторию

Олег Шелаев. Фото: ФК ''Динамо''

Бывший игрок сборной Украины и "Кривбасса" Олег Шелаев объяснил, при каких условиях команда сможет выиграть в следующем матче. "Кривбасс" сыграет против "Виктории" в ответном матче квалификации Лиги Европы уже сегодня.

Об этом пишет Sport.ua.

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По словам футболиста, для "Кривбасса" очень важно не попустить первыми. Именно это поможет игрокам удержать настроение на поле и достойно сразиться за победу в матче.

"На старте текущего сезона "Кривбасса" не хватает стабильности. С "Викторией" в Кошице и с "Карпатами" — в чемпионате УПЛ криворожцы хорошо действовали до перерыва, чего не скажешь о второй 45-минутке. Это и приводило к нелестному итогу", — рассказал Шелаев.

Игроки Кривбасса на тренировке. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Он отметил, что существуют опасения, что криворожцы попадут в "психологическую яму", однако шансы на победу у них есть.

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