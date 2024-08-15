Шелаєв розповів, як Кривбас може здолати Вікторію

Олег Шелаєв. Фото: ФК Динамо

Колишній гравець збірної України та "Кривбаса" Олег Шелаєв пояснив, за яких умов команда зможе виграти у наступному матчі. "Кривбас" зіграє проти "Вікторії" у повторному матчі кваліфікації Ліги Європи вже сьогодні.

Про це пише Sport.ua.

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За словами футболіста, для "Кривбасу" дуже важливо не попустити першими. Саме це допоможе гравцям втримати настрій на полі та гідно позмагатись за перемогу у матчі.

"На старті поточного сезону "Кривбасу" не вистачає стабільності. З "Вікторією" в Кошице та з "Карпатами" — в чемпіонаті УПЛ криворіжці добре діяли до перерви, чого не скажеш про другу 45-хвилинку. Це й призводило до невтішного підсумку", — розповів Шелаєв.

Гравці Кривбасу на тренуванні. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Він зазначив, що існують певні побоювання, що криворіжці потраплять у "психологічну яму", проте шанси на перемогу у них є.

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