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Шевченко наконец вытеснили за пределы топ-10 самых провальных трансферов АПЛ

13 апреля 2024 09:20
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко наконец вытеснили за пределы топ-10 самых провальных трансферов АПЛ
Андрей Шевченко в "Челси". Фото: skysports.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Впервые за долгое время аналитики не внесли трансфер украинского форварда Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" в топ-10 худших в истории Английской премьер-лиги. Сделку по украинцу вытеснили и он теперь находится на 11-й позиции.

Об этом говорится в обновленном рейтинге худших трансферов в истории АПЛ от Give me Sport.

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Вероятно, Шевченко удалось покинуть топ-10 благодаря решению "Манчестер Юнайтед" купить Антони у амстердамского "Аякса".

Самым провальным трансфером является переход Али Диа в "Саутгемптон" в 1996-м году. Тогда агент футболиста позвонил главному тренеру клуба Грему Суннессу и представился легендой футбола Джорджем Веа. Он соврал, что сенегалец его брат, который играл в "ПСЖ" и за национальную сборную. Затем попросил взять Али в команду.

Сунесс не проверил информацию и подписал с игроком контракт. В первом же матче Диа в АПЛ стало понятно, что это либо не футболист, либо игрок очень низкого уровня. Через две недели с ним разорвали контракт. С тех пор сенегалец всегда фигурирует в рейтинге худших трансферов.

  1. Али Диа — "Саутгемптон" в 1996 году.
  2. Ромелу Лукаку — "Челси" в 2021 году.
  3. Бебе — "Манчестер Юнайтед" в 2010 году.
  4. Джейдон Санчо — "Манчестер Юнайтед" в 2021 году.
  5. Дэниел Дринкуотер — "Челси" в 2017 году.
  6. Антони — "Манчестер Юнайтед" в 2022 году.
  7. Энди Кэрролл — "Ливерпуль" в 2011 году.
  8. Николя Пепе — "Арсенал" в 2019 году.
  9. Адриан Муту — "Челси" в 2003 году.
  10. Фернандо Торрес — "Челси" в 2011 году.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

футбол
Андрей Шевченко
Футбол трансферы
Челси
АПЛ

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