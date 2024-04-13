Шевченко наконец вытеснили за пределы топ-10 самых провальных трансферов АПЛ

Андрей Шевченко в "Челси". Фото: skysports.com

Впервые за долгое время аналитики не внесли трансфер украинского форварда Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" в топ-10 худших в истории Английской премьер-лиги. Сделку по украинцу вытеснили и он теперь находится на 11-й позиции.

Об этом говорится в обновленном рейтинге худших трансферов в истории АПЛ от Give me Sport.

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Вероятно, Шевченко удалось покинуть топ-10 благодаря решению "Манчестер Юнайтед" купить Антони у амстердамского "Аякса".

Самым провальным трансфером является переход Али Диа в "Саутгемптон" в 1996-м году. Тогда агент футболиста позвонил главному тренеру клуба Грему Суннессу и представился легендой футбола Джорджем Веа. Он соврал, что сенегалец его брат, который играл в "ПСЖ" и за национальную сборную. Затем попросил взять Али в команду.

Сунесс не проверил информацию и подписал с игроком контракт. В первом же матче Диа в АПЛ стало понятно, что это либо не футболист, либо игрок очень низкого уровня. Через две недели с ним разорвали контракт. С тех пор сенегалец всегда фигурирует в рейтинге худших трансферов.

Али Диа — "Саутгемптон" в 1996 году. Ромелу Лукаку — "Челси" в 2021 году. Бебе — "Манчестер Юнайтед" в 2010 году. Джейдон Санчо — "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. Дэниел Дринкуотер — "Челси" в 2017 году. Антони — "Манчестер Юнайтед" в 2022 году. Энди Кэрролл — "Ливерпуль" в 2011 году. Николя Пепе — "Арсенал" в 2019 году. Адриан Муту — "Челси" в 2003 году. Фернандо Торрес — "Челси" в 2011 году.

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