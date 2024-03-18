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Шевченко посетил в зоне боевых действий одно из лучших подразделений Нацгвардии

18 марта 2024 13:56
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко посетил в зоне боевых действий одно из лучших подразделений Нацгвардии
Андрей Шевченко с украинскими военными. Фото: instagram.com/u24.gov.ua/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Глава Украинской федерации футбола Андрей Шевченко посетил зону боевых действий на востоке Украины. Там он встретился с военнослужащими одного из подразделений Национальной гвардии.

Об этом сообщил благотворительный фонд UNITED 24, амбассадором которого является Шевченко.

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A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Шевченко на востоке Украины

Глава УАФ поехал на восток Украины, на купянско-лиманское направление, где он посетил расположение 13-й бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины.

Шевченко также обратился к украинским защитникам, поблагодарив их и увлекшись их мужеством.

"Нет ничего более важного, чем поддерживать наших военных. Увлекаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Большое спасибо каждому и каждому, кто защищает Украину!" — заявил Шевченко.

Шевченко начал текущий год с победы на выборах главы УАФ, где он заменил скандального Андрея Павелко. Бывший глава ассоциации является фигурантом уголовного расследование о коррупции на заводе по изготовлению футбольных полей с искусственным покрытием.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку. 

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Скандал после матча "Атлетико" и "Барселоны" — Хави раскритиковал судей.

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

Источник сообщил, сколько зарабатывают комментаторы, ведущие и журналисты на УПЛ ТВ.

футбол
Андрей Шевченко
UNITED 24
УАФ

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