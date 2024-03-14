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Шевченко назначил на должность в УАФ бывшего ассистента Анчелотти

14 марта 2024 09:55
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко назначил на должность в УАФ бывшего ассистента Анчелотти
Глава УАФ Андрей Шевченко на заседании в УАФ. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко продолжает кадровые перестановки. Очередное назначение затронуло комитет национальных сборных.

У Шевченко, как руководителя комитета, появился второй звездный заместитель, сообщили в УАФ.

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Шевченко назначил заместителем главы комитета опытного итальянского тренера Мауро Тасотти, с которым вместе работали в течение многих лет в Италии и Украине.

На текущий момент этот комитет собрал звездный состав. Главой комитета является Шевченко, его заместителями стали Тасотти и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, а в числе его членов числятся известный украинский специалист Николай Павлов, Алексей Таргонский, Владимир Ковянов и Дмитрий Пелин.

Мауро Тасотти
Новоиспеченный футбольный функционер Мауро Тасотти. Фото: УАФ

Тасотти известен по работе в легендарном итальянском "Милане" с 2001 по 2015 гг., где он работал с нынешним главным тренером мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

В 2016 – 2021 годах Тассотти работал ассистентом Шевченко в сборной Украины, а затем помогал украинцу в итальянском "Дженоа".

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футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
УАФ
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