Шевченко назначил на должность в УАФ бывшего ассистента Анчелотти
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко продолжает кадровые перестановки. Очередное назначение затронуло комитет национальных сборных.
У Шевченко, как руководителя комитета, появился второй звездный заместитель, сообщили в УАФ.
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Шевченко назначил заместителем главы комитета опытного итальянского тренера Мауро Тасотти, с которым вместе работали в течение многих лет в Италии и Украине.
На текущий момент этот комитет собрал звездный состав. Главой комитета является Шевченко, его заместителями стали Тасотти и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, а в числе его членов числятся известный украинский специалист Николай Павлов, Алексей Таргонский, Владимир Ковянов и Дмитрий Пелин.
Тасотти известен по работе в легендарном итальянском "Милане" с 2001 по 2015 гг., где он работал с нынешним главным тренером мадридского "Реала" Карло Анчелотти.
В 2016 – 2021 годах Тассотти работал ассистентом Шевченко в сборной Украины, а затем помогал украинцу в итальянском "Дженоа".
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