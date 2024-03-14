Шевченко призначив на посаду в УАФ колишнього помічника Анчелотті
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко продовжує кадрові перестановки. Чергове призначення торкнулося комітету національних збірних.
У Шевченка як керівника комітету з'явився другий зірковий заступник, повідомили в УАФ.
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Шевченко призначив заступником голови комітету досвідченого італійського тренера Мауро Тасотті, з яким разом працювали багато років в Італії та Україні.
На цю мить цей комітет зібрав зірковий склад. Його головою є Шевченко, заступниками стали Тасотті та головний тренер збірної України Сергій Ребров, а серед його членів відомий український фахівець Микола Павлов, Олексій Таргонський, Володимир Ковянов та Дмитро Пелін.
Тасотті відомий за роботою в легендарному італійському "Мілані" з 2001 по 2015 рр., де він працював з нинішнім головним тренером мадридського "Реала" Карло Анчелотті.
У 2016-2021 роках Тассотті працював асистентом Шевченка у збірній України, а потім допомагав українцеві в італійському "Дженоа".
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