Шевченко відвідав у зоні бойових дій один із найкращих підрозділів Нацгвардії

Андрій Шевченко з українськими військовими. Фото: instagram.com/u24.gov.ua/

Глава Української федерації футболу Андрій Шевченко відвідав зону бойових дій на сході України. Там він зустрівся з військовослужбовцями одного із підрозділів Національної гвардії.

Про це повідомив благодійний фонд UNITED 24, амбасадором якого є Шевченко.

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Глава УАФ поїхав на схід України, на куп'янсько-лиманський напрямок, де він відвідав розташування 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України.

Шевченко також звернувся до українських захисників, подякувавши їм та захопившись їх мужністю.

"Немає нічого важливішого, ніж підтримувати наших військових. Захоплююся їхньою мужністю, витримкою, незламністю. Щиро дякую кожному та кожній, хто боронить Україну!" — заявив глава УАФ.

Шевченко розпочав поточний рік із перемоги на виборах глави УАФ, де він замінив скандального Андрія Павелка. Колишній глава асоціації є фігурантом кримінального розслідування про корупцію на заводі з виготовлення футбольних полів зі штучним покриттям.

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