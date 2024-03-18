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Шевченко відвідав у зоні бойових дій один із найкращих підрозділів Нацгвардії

18 березня 2024 13:56
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко відвідав у зоні бойових дій один із найкращих підрозділів Нацгвардії
Андрій Шевченко з українськими військовими. Фото: instagram.com/u24.gov.ua/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Глава Української федерації футболу Андрій Шевченко відвідав зону бойових дій на сході України. Там він зустрівся з військовослужбовцями одного із підрозділів Національної гвардії.

Про це повідомив благодійний фонд UNITED 24, амбасадором якого є Шевченко.

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A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Шевченка на сході України

Глава УАФ поїхав на схід України, на куп'янсько-лиманський напрямок, де він відвідав розташування 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України.

Шевченко також звернувся до українських захисників, подякувавши їм та захопившись їх мужністю.

"Немає нічого важливішого, ніж підтримувати наших військових. Захоплююся їхньою мужністю, витримкою, незламністю. Щиро дякую кожному та кожній, хто боронить Україну!" — заявив глава УАФ.

Шевченко розпочав поточний рік із перемоги на виборах глави УАФ, де він замінив скандального Андрія Павелка. Колишній глава асоціації є фігурантом кримінального розслідування про корупцію на заводі з виготовлення футбольних полів зі штучним покриттям.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

Скандал після матчу "Атлетико" та "Барселони" — Хаві розкритикував суддів.

Тен Гаг розповів, що допомогло "Манчестер Юнайтед" обіграти "Ліверпуль".

Джерело повідомило, скільки заробляють коментатори, ведучі та журналісти на УПЛ ТБ.

футбол
Андрій Шевченко
UNITED 24
УАФ

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