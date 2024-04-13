Шевченка нарешті витіснили за межі топ-10 найпровальніших трансферів АПЛ
Вперше за довгий час аналітики не внесли трансфер українського форварда Андрія Шевченка з "Мілану" до "Челсі" в топ-10 найгірших в історії Англійської прем'єр-ліги. Угоду щодо українця витіснили й він тепер перебуває на 11-й позиції.
Про це йдеться в оновленому рейтингу найгірших трансферів в історії АПЛ від Give me Sport.
Десять найгірших в АПЛ
Ймовірно, Шевченкові вдалося покинути топ-10 завдяки рішенню "Манчестер Юнайтед" купити Антоні у амстердамського "Аякса".
Найбільш провальним трансфером є перехід Алі Діа до "Саутгемптона" в 1996-му році. Тоді агент футболіста зателефонував головному тренеру клубу Грему Суннессу та представився легендою футболу Джорджем Веа. Він збрехав, що сенегалець його брат, який грав у "ПСЖ" та за національну збірну. Потім попросив взяти Алі до команди.
Сунес не перевірив інформацію та підписав із гравцем контракт. У першому матчі Діа в АПЛ стало зрозуміло, що це або не футболіст, або гравець дуже низького рівня. За два тижні з ним розірвали контракт. З того часу сенегалець завжди фігурує у рейтингу найгірших трансферів.
- Алі Діа — "Саутгемптон" у 1996 році.
- Ромелу Лукаку — "Челсі" у 2021 році.
- Бебе — "Манчестер Юнайтед" у 2010 році.
- Джейдон Санчо — "Манчестер Юнайтед" у 2021 році.
- Деніел Дрінкуотер — "Челсі" у 2017 році.
- Антоні — "Манчестер Юнайтед" у 2022 році.
- Енді Керрол — "Ліверпуль" у 2011 році.
- Ніколя Пепе — "Арсенал" у 2019 році.
- Адріан Муту — "Челсі" в 2003 році.
- Фернандо Торрес — "Челсі" у 2011 році.
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