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Шевченка нарешті витіснили за межі топ-10 найпровальніших трансферів АПЛ

13 квітня 2024 09:20
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Агабекян Карен
редактор
Шевченка нарешті витіснили за межі топ-10 найпровальніших трансферів АПЛ
Андрій Шевченко у "Челсі". Фото: skysports.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вперше за довгий час аналітики не внесли трансфер українського форварда Андрія Шевченка з "Мілану" до "Челсі" в топ-10 найгірших в історії Англійської прем'єр-ліги. Угоду щодо українця витіснили й він тепер перебуває на 11-й позиції.

Про це йдеться в оновленому рейтингу найгірших трансферів в історії АПЛ від Give me Sport.

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Десять найгірших в АПЛ

Ймовірно, Шевченкові вдалося покинути топ-10 завдяки рішенню "Манчестер Юнайтед" купити Антоні у амстердамського "Аякса".

Найбільш провальним трансфером є перехід Алі Діа до "Саутгемптона" в 1996-му році. Тоді агент футболіста зателефонував головному тренеру клубу Грему Суннессу та представився легендою футболу Джорджем Веа. Він збрехав, що сенегалець його брат, який грав у "ПСЖ" та за національну збірну. Потім попросив взяти Алі до команди.

Сунес не перевірив інформацію та підписав із гравцем контракт. У першому матчі Діа в АПЛ стало зрозуміло, що це або не футболіст, або гравець дуже низького рівня. За два тижні з ним розірвали контракт. З того часу сенегалець завжди фігурує у рейтингу найгірших трансферів.

  1. Алі Діа — "Саутгемптон" у 1996 році.
  2. Ромелу Лукаку — "Челсі" у 2021 році.
  3. Бебе — "Манчестер Юнайтед" у 2010 році.
  4. Джейдон Санчо — "Манчестер Юнайтед" у 2021 році.
  5. Деніел Дрінкуотер — "Челсі" у 2017 році.
  6. Антоні — "Манчестер Юнайтед" у 2022 році.
  7. Енді Керрол — "Ліверпуль" у 2011 році.
  8. Ніколя Пепе — "Арсенал" у 2019 році.
  9. Адріан Муту — "Челсі" в 2003 році.
  10. Фернандо Торрес — "Челсі" у 2011 році.

Нагадаємо, Зінченко чекає на трансфер з "Арсенала" — куди перейде українець.

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футбол
Андрій Шевченко
Футбол трансфери
Челсі
АПЛ

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