Шевченка нарешті витіснили за межі топ-10 найпровальніших трансферів АПЛ

Андрій Шевченко у "Челсі". Фото: skysports.com

Вперше за довгий час аналітики не внесли трансфер українського форварда Андрія Шевченка з "Мілану" до "Челсі" в топ-10 найгірших в історії Англійської прем'єр-ліги. Угоду щодо українця витіснили й він тепер перебуває на 11-й позиції.

Про це йдеться в оновленому рейтингу найгірших трансферів в історії АПЛ від Give me Sport.

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Ймовірно, Шевченкові вдалося покинути топ-10 завдяки рішенню "Манчестер Юнайтед" купити Антоні у амстердамського "Аякса".

Найбільш провальним трансфером є перехід Алі Діа до "Саутгемптона" в 1996-му році. Тоді агент футболіста зателефонував головному тренеру клубу Грему Суннессу та представився легендою футболу Джорджем Веа. Він збрехав, що сенегалець його брат, який грав у "ПСЖ" та за національну збірну. Потім попросив взяти Алі до команди.

Сунес не перевірив інформацію та підписав із гравцем контракт. У першому матчі Діа в АПЛ стало зрозуміло, що це або не футболіст, або гравець дуже низького рівня. За два тижні з ним розірвали контракт. З того часу сенегалець завжди фігурує у рейтингу найгірших трансферів.

Алі Діа — "Саутгемптон" у 1996 році. Ромелу Лукаку — "Челсі" у 2021 році. Бебе — "Манчестер Юнайтед" у 2010 році. Джейдон Санчо — "Манчестер Юнайтед" у 2021 році. Деніел Дрінкуотер — "Челсі" у 2017 році. Антоні — "Манчестер Юнайтед" у 2022 році. Енді Керрол — "Ліверпуль" у 2011 році. Ніколя Пепе — "Арсенал" у 2019 році. Адріан Муту — "Челсі" в 2003 році. Фернандо Торрес — "Челсі" у 2011 році.

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