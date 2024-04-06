Шевченко обвинили в оскорблениях и попытке неправомерно тратить деньги УАФ

Александр Шевченко (крайний справа). Фото: УАФ

У Украинской ассоциации футбола произошел конфликт, который может перерасти в иск в полицию. Его фигурантом стал вице-президент УАФ Александр Шевченко.

Функционер вроде бы оскорбил и угрожал финансовому директору УАФ Евгении Сагайдак. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По словам Бурбаса, он получил докладную записку Сагайдак на имя президента УАФ Андрея Шевченко. К тому же, она направила обращение в комитет по этике и контрольно-дисциплинарный комитет. Если потребуется, то будет и заявление в полицию.

Сагайдак утверждает, что 4 апреля Шевченко собирался по своему усмотрению распорядиться деньгами, которые сборная Украины получила за выход на Евро-2024. Он вроде бы хотел потратить их на футзал.

Сагайдак утверждает, что не позволила это сделать и затем получила оскорбления и угрозы в свою сторону. Свидетелями инцидента стали первый вице-президент Павел Бойчук, генсек Игорь Грищенко и глава ассоциации футзала Сергей Владыко.

"04.04.2024 года в 11 ч 30 мин меня вызвал к себе в кабинет генеральный секретарь Грищенко И.В. На данный момент я находилась на рабочем совещании в соседнем кабинете Балбек Е.В. кабинете генерального секретаря, кроме Грищенко И.В., присутствовали первый вице-президент Бойчук П.М., вице-президент Шевченко А.Я и президент ассоциации футзала Владико С.

По просьбе Грищенко И.В. я объяснила сложившуюся ситуацию с финансированием футзала, принципом финансирования мероприятий и предоставления финансовой и имущественной помощи, объемы израсходованных сумм последнего сезона и ожидания относительно ближайших сумм, подлежащих уплате и пользе футзала. Как я понимаю, Владико С. предоставил на рассмотрение руководства предложения по финансированию мероприятий футзала в 2024 году.

Совместно обсудив отдельные вопросы финансирования футзала в прошлых периодах и практику финансирования мероприятий (НТЗ и соревнований) футзала исключительно в пределах поступающих в УАФ целевых сумм, Шевченко А.Я. предложил возможность финансирования мероприятий футзала из других источников, например поступления за выход на Евро-2024.

Кроме того, Шевченко А.Я. отметил, в частности, что он, например, лично мог бы профинансировать ближайшую, как я понимаю, потребность футзала в сумме более 100 тыс. грн, на что я ему ответила, что пусть профинансирует.

Я напомнила Шевченко А.Я. о подобных его высказываниях о возможности финансирования каких-либо расходов УАФ месяц или два назад и отсутствии практической реализации его высказываний. Кроме того, отметила, что о распределении причитающихся сумм за выход на Евро 2024 — это не его компетенция и вопрос выделения избыточных сумм финансирования на футзал лежит в плоскости комплексного рассмотрения финансового плана УАФ на этот еще формирующийся год.

На что Шевченко А. Я. сказал мне: "Ты, что, дурочка? Ты хочешь со мной поссориться?" что-то подобное. Ответив, что ссоры с ним я не боюсь, я вышла из кабинета и вернулась в кабинет Балбек Е.

Шевченко О.Я. сразу пришел за мной, сел напротив за стол, начал ругаться нецензурной бранью, обижать меня, стучать кулаками по столу, ломать ручки, двигать стол, за которым мы сидели, потом встал и с оскорблениями начал замахиваться на меня с угрозами физического насилия.

Балбек Е. выбежала из своего кабинета, как я понимаю, за помощью. Через секунды в кабинет вошел Бойчук П.М. и забрал Шевченко А.Я. Сообщаю Вам указанную информацию по недопустимости такого поведения Шевченко А.Я. и негативное ее влияние на меня лично. Считаю необходимым сообщение мной указанной информации в Комитет этики и честной игры, а также Контрольно — дисциплинарный комитет УАФ для принятия мер соответствующего реагирования", — говорится в докладе Сагайдак Андрею Шевченко.

Докладная записка Сагайдак на имя Андрея Шевченко. Фото: Игорь Бурбас

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