Шевченка звинуватили в образах й намаганні неправомірно витрачати гроші УАФ

Олександр Шевченко (крайній праворуч). Фото: УАФ

В Українській асоціації футболу стався конфлікт, який може перерости у позов у поліцію. Його фігурантом став віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко.

Функціонер начебто образив та погрожував фінансовому директору УАФ Євгенії Сагайдак. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За словами Бурбаса, він отримав доповідну записку Сагайдак на ім’я президента УАФ Андрія Шевченко. До того ж вона направила звернення до комітету з етики та контрольно-дисциплінарного комітету. Якщо буде потрібно, то буде й заява до поліції.

Сагайдак стверджує, що 4 квітня Шевченко збирався на власний розсуд розпорядитися грошима, які збірна України отримала за вихід на Евро-2024. Він начебто хотів витратити їх на футзал.

Сагайдак стверджує, що не дозволила це зробити й потім отримала образи та погрози у свій бік. Свідками інциденту стали перший віцепрезидент Павло Бойчук, генсек Ігор Грищенко та голова асоціації футзалу Сергій Владико.

"04.04.2024 року в 11 год. 30 хв. мене викликав до себе в кабінет генеральний секретар Грищенко І.В. На цей момент я перебувала на робочій нараді в сусідньому кабінеті Балбек О.В. В кабінеті генерального секретаря, окрім Грищенка І.В., були присутні перший віцепрезидент Бойчук П.М., віцепрезидент Шевченко О.Я. та президент асоціації футзалу Владико С.

На прохання Грищенка І.В. я пояснила існуючу ситуацію з фінансуванням футзалу, принципом фінансування заходів та надання фінансової та майнової допомоги, обсяги витрачених сум останнього сезону та очікування щодо найближчих сум, що підлягатимуть сплаті та користь футзалу. Як я розумію Владико С., надав на розгляд керівництва пропозиції щодо фінансування заходів футзалу в 2024 році.

Спільно обговоривши окремі питання фінансування футзалу в минулих періодах та практику фінансування заходів (НТЗ та змагань) футзалу виключно в межах цільових сум, які надходять в УАФ, Шевченко О.Я. запропонував можливість фінансування заходів футзалу з інших джерел, наприклад, надходження за вихід на Євро-2024.

Крім того, Шевченко О.Я. зазначив, зокрема, що він, наприклад, особисто міг би профінансувати найближчу, як я розумію, потребу футзалу в сумі понад 100 тис. грн, на що я йому відповіла, що хай профінансує.

Я нагадала Шевченку О.Я. про подібні його висловлювання щодо можливості фінансування якихось витрат УАФ місяць чи два тому й відсутності практичної реалізації його висловлювань. Крім того, зазначила, що про розподіл належних сум за вихід на Євро 2024 — це не його компетенція й питання виділення надлишкових сум фінансування на футзал лежить в площині комплексного розгляду фінансового плану УАФ на цей рік, який ще формується.

На що Шевченко О. Я. сказав мені: "Ты, что, дурочка? Ти хочешь со мной поссориться?" щось подібне. Відповівши, що сварки з ним я не боюсь, я вийшла з кабінету й повернулась до кабінету Балбек О.

Шевченко О.Я. одразу прийшов за мною, сів напроти за стіл, почав лаятись нецензурною лайкою, ображати мене, стукати кулаками по столу, ламати ручки, рухати стіл, за яким ми сиділи, потім встав та з образами почав замахуватись на мене з погрозами фізичного насилля.

Балбек О. вибігла зі свого кабінету, як я розумію, по допомогу. Через секунди в кабінет зайшов Бойчук П.М. й забрав Шевченка О.Я. Повідомляю Вам вказану інформацію через неприпустимість такої поведінки Шевченка О.Я. та негативний їі вплив на мене особисто. Вважаю за необхідне повідомлення мною вказаної інформації до Комітету етики та чесної гри, а також Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ для вжиття заходів відповідного реагування", — йдеться в доповіді Сагайдак до Андрія Шевченка.

Доповідна записка Сагайдак на ім'я Андрія Шевченка. Фото: Ігор Бурбас

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