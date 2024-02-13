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Шевченко перевезет футболистов сборной Украины в Италию

13 февраля 2024 16:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко перевезет футболистов сборной Украины в Италию
Главы украинского и итальянского футбола Андрей Шевченко и Габриэле Гравина. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко заключил важное соглашение со своим коллегой из Италии. Стороны подписали в Париже меморандум о сотрудничестве.

УАФ и ИФА начинают новый совместный проект, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Украинской Ассоциации футбола. 

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С самого начала полномасштабного вторжения россиян Итальянская Ассоциация футбола поддерживала украинских спортсменов. Стороны провели много совместных инициатив в поддержку украинских граждан. Главным образом речь идет о молодых спортсменах. 

Сергей Ребров
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. Фото: пресс-служба УАФ

Новый опыт для сборной Украины

Андрей Шевченко подписал с главной ИАФ Габриэле Гравиной соглашение о реализации в Центре сборной Италии Коверчиано совместных мер технического тренировочного характера с участием украинских футболистов и тренеров. 

Глава УАФ отметил, что Украина выбрала Италию для начала этого важного сотрудничество. Оно поможет гарантировать будущее существование украинского футбола. Андрей Шевченко заявил, что Италия всегда была его вторым домом, и он счастлив, что украинские спортсмены тоже это почувствуют. 

Обе национальные ассоциации намерены укреплять и развивать отношения дружбы и технического сотрудничества. Речь идет о помощи тренерам и молодым игрокам реализовать свой человеческий и профессиональный потенциал, а также участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях в Италии.

Напомним, Родри поссорил Месси с Хави и Иньестой. 

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спорт
УАФ
футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко

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