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Шевченко перевезе футболістів збірної України до Італії

13 лютого 2024 16:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевченко перевезе футболістів збірної України до Італії
Глави українського та італійського футболу Андрій Шевченко та Габріеле Гравіна. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко уклав важливу угоду зі своїм колегою з Італії. Сторони підписали у Парижі меморандум про співпрацю.

УАФ та ІФА розпочинають новий спільний проєкт, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Від початку повномасштабного вторгнення росіян Італійська Асоціація футболу підтримувала українських спортсменів. Сторони провели багато спільних ініціатив щодо підтримки українських громадян. Здебільшого йдеться про молодих спортсменів.

Сергій Ребров
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров. Фото: пресслужба УАФ

Новий досвід для збірної України

Андрій Шевченко підписав із головною ІАФ Габріеле Гравіною угоду про реалізацію в Центрі збірної Італії Коверчіано спільних заходів технічного тренувального характеру за участю українських футболістів та тренерів.

Глава УАФ зазначив, що Україна обрала Італію для початку цієї важливої співпраці. Воно допоможе гарантувати майбутнє існування українського футболу. Андрій Шевченко заявив, що Італія завжди була його другою домівкою і він щасливий, що українські спортсмени теж це відчують.

Обидві національні асоціації мають намір зміцнювати та розвивати відносини дружби та технічного співробітництва. Йдеться про допомогу тренерам та молодим гравцям реалізувати свій людський та професійний потенціал, а також брати участь у спортивних та освітніх заходах в Італії.

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спорт
УАФ
футбол
Збірна України з футболу
Андрій Шевченко

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