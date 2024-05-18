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Шевченко поддержал Усика перед боем с Фьюри

18 мая 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко поддержал Усика перед боем с Фьюри
Андрей Шевченко и Александр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко вошел в звездную команду, которая поддержит Александра Усика. Боксер проведет бой с Тайсоном Фьюри уже этой ночью. 

Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Андрей Шевченко на своей официальной странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой позирует с боксером Александром Усиком. "Сегодня поддержим в Эр-Рияде нашего чемпиона", — написал бывший тренер сборной Украины. 

Лив Шрайбер, Андрей Шевченко и Александр Усик
Лив Шрайбер, Андрей Шевченко и Александр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Команда поддержки Усика 

На второй фотографии, которую опубликовал Андрей Шевченко, помимо него и украинского боксера присутствует известный голливудский актер Лив Шрайбер. Он давно поддерживает Украину и является амбассадором платформу United24. 

Также известно, что Александр Усик помог оплатить перелет в Саудовскую Аравию ветеранам, которые защищали Украину на фронте. Помимо этого в Эр-Рияд прибыли звезды спорта и шоу-бизнеса, а также некоторые украинские политики. 

Поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Ориентировочно он начнется в 01:00. 

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

"Полесье" готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир. 

Кроос и Модрич решили, где будут играть в следующем сезоне и сообщили об этом "Реалу".

спорт
Александр Усик
Андрей Шевченко
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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