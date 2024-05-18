Шевченко поддержал Усика перед боем с Фьюри
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко вошел в звездную команду, которая поддержит Александра Усика. Боксер проведет бой с Тайсоном Фьюри уже этой ночью.
Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, напоминает портал Новини.LIVE.
Андрей Шевченко на своей официальной странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой позирует с боксером Александром Усиком. "Сегодня поддержим в Эр-Рияде нашего чемпиона", — написал бывший тренер сборной Украины.
Команда поддержки Усика
На второй фотографии, которую опубликовал Андрей Шевченко, помимо него и украинского боксера присутствует известный голливудский актер Лив Шрайбер. Он давно поддерживает Украину и является амбассадором платформу United24.
Также известно, что Александр Усик помог оплатить перелет в Саудовскую Аравию ветеранам, которые защищали Украину на фронте. Помимо этого в Эр-Рияд прибыли звезды спорта и шоу-бизнеса, а также некоторые украинские политики.
Поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Ориентировочно он начнется в 01:00.
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