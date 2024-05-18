Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко підтримав Усика перед боєм із Ф'юрі arrow

Шевченко підтримав Усика перед боєм із Ф'юрі

18 травня 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевченко підтримав Усика перед боєм із Ф'юрі
Андрій Шевченко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко увійшов до зіркової команди, яка підтримає Олександра Усика. Боксер проведе бій із Тайсоном Ф'юрі вже цієї ночі.

Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, нагадує портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Андрій Шевченко на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікував фотографію, на якій позує з боксером Олександром Усиком. "Сьогодні підтримаємо в Ер-Ріяді нашого чемпіона", — написав колишній тренер збірної України.

Лів Шрайбер, Андрій Шевченко та Олександр Усик
Лів Шрайбер, Андрій Шевченко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Команда підтримки Усика

На другій фотографії, яку опублікував Андрій Шевченко, крім нього та українського боксера є відомий голлівудський актор Лів Шрайбер. Він давно підтримує Україну і є амбасадором платформи United24.

Також відомо, що Олександр Усик допоміг сплатити переліт до Саудівської Аравії ветеранам, які захищали Україну на фронті. Крім цього до Ер-Ріяду прибули зірки спорту та шоубізнесу, а також деякі українські політики.

Поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі пройде в ніч із суботи на неділю. Орієнтовно він розпочнеться о 01:00.

Нагадаємо, Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ. 

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

"Полісся" готує "трансферну бомбу" — зірка УПЛ переїде до Житомира.

Кроос та Модрич вирішили, де гратимуть наступного сезону і повідомили про це "Реал".

спорт
Олександр Усик
Андрій Шевченко
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників