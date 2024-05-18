Шевченко підтримав Усика перед боєм із Ф'юрі

Андрій Шевченко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко увійшов до зіркової команди, яка підтримає Олександра Усика. Боксер проведе бій із Тайсоном Ф'юрі вже цієї ночі.

Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, нагадує портал Новини.LIVE.

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Андрій Шевченко на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікував фотографію, на якій позує з боксером Олександром Усиком. "Сьогодні підтримаємо в Ер-Ріяді нашого чемпіона", — написав колишній тренер збірної України.

Лів Шрайбер, Андрій Шевченко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Команда підтримки Усика

На другій фотографії, яку опублікував Андрій Шевченко, крім нього та українського боксера є відомий голлівудський актор Лів Шрайбер. Він давно підтримує Україну і є амбасадором платформи United24.

Також відомо, що Олександр Усик допоміг сплатити переліт до Саудівської Аравії ветеранам, які захищали Україну на фронті. Крім цього до Ер-Ріяду прибули зірки спорту та шоубізнесу, а також деякі українські політики.

Поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі пройде в ніч із суботи на неділю. Орієнтовно він розпочнеться о 01:00.

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