Шевченко підтримав Усика перед боєм із Ф'юрі
Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко увійшов до зіркової команди, яка підтримає Олександра Усика. Боксер проведе бій із Тайсоном Ф'юрі вже цієї ночі.
Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, нагадує портал Новини.LIVE.
Андрій Шевченко на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікував фотографію, на якій позує з боксером Олександром Усиком. "Сьогодні підтримаємо в Ер-Ріяді нашого чемпіона", — написав колишній тренер збірної України.
Команда підтримки Усика
На другій фотографії, яку опублікував Андрій Шевченко, крім нього та українського боксера є відомий голлівудський актор Лів Шрайбер. Він давно підтримує Україну і є амбасадором платформи United24.
Також відомо, що Олександр Усик допоміг сплатити переліт до Саудівської Аравії ветеранам, які захищали Україну на фронті. Крім цього до Ер-Ріяду прибули зірки спорту та шоубізнесу, а також деякі українські політики.
Поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі пройде в ніч із суботи на неділю. Орієнтовно він розпочнеться о 01:00.
Нагадаємо, Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.
Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ.
Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.
"Полісся" готує "трансферну бомбу" — зірка УПЛ переїде до Житомира.
Кроос та Модрич вирішили, де гратимуть наступного сезону і повідомили про це "Реал".
Читайте Новини.LIVE!