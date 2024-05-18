У Ф'юрі назвали головну перевагу перед боєм з Усиком
Батько Тайсона Ф'юрі прокоментував підготовку свого сина до бою проти Олександра Усика. Британський боксер налаштовується на одне із найскладніших протистоянь у своїй кар'єрі.
До бою Усика з Ф'юрі залишилася менше ніж доба, повідомляє Boxing King Media.
Джон Ф'юрі не сумнівається у перемозі свого сина в бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Батько Тайсона Ф'юрі пояснив, чому вважає свого сина фаворитом у боротьбі за пояси WBC, WBA, WBO, IBO та IBF.
Аргументи на користь Ф'юрі
Батько відомого британського боксера запевнив, що "Циганський король" гранично сконцентрований на поєдинку. За словами Джона Ф'юрі, його син "перебуває в режимі бою" і знає, що необхідно зробити на рингу.
"У цьому бою зустрінуться два сильні суперники. Мова тіла Тайсона говорить про те, що він знає, як перемогти суперника. І він це зробить. Не знаю, як саме і в якому раунді, але ми ще ніколи не були настільки впевнені в успіху", — повідомив батько Тайсона Ф'юрі.
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