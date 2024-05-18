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У Ф'юрі назвали головну перевагу перед боєм з Усиком

18 травня 2024 15:30
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У Ф'юрі назвали головну перевагу перед боєм з Усиком
Тайсон Ф'юрі (праворуч) в Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Батько Тайсона Ф'юрі прокоментував підготовку свого сина до бою проти Олександра Усика. Британський боксер налаштовується на одне із найскладніших протистоянь у своїй кар'єрі.

До бою Усика з Ф'юрі залишилася менше ніж доба, повідомляє Boxing King Media.

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Джон Ф'юрі не сумнівається у перемозі свого сина в бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Батько Тайсона Ф'юрі пояснив, чому вважає свого сина фаворитом у боротьбі за пояси WBC, WBA, WBO, IBO та IBF.

Олександр Усік
Олександр Усик перед поєдинком. Фото: instagram.com/usykaa/

Аргументи на користь Ф'юрі

Батько відомого британського боксера запевнив, що "Циганський король" гранично сконцентрований на поєдинку. За словами Джона Ф'юрі, його син "перебуває в режимі бою" і знає, що необхідно зробити на рингу.

"У цьому бою зустрінуться два сильні суперники. Мова тіла Тайсона говорить про те, що він знає, як перемогти суперника. І він це зробить. Не знаю, як саме і в якому раунді, але ми ще ніколи не були настільки впевнені в успіху", — повідомив батько Тайсона Ф'юрі.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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