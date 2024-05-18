У Фьюри назвали главное преимущество перед боем с Усиком
Отец Тайсона Фьюри прокомментировал подготовку своего сына к бою против Александра Усика. Британский боксер настраивается на одно из самых сложных противостояний в своей карьере.
До боя Усика с Фьюри осталось меньше суток, сообщает Boxing King Media.
Джон Фьюри не сомневается в победе своего сына в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Отец Тайсона Фьюри объяснил, почему считает своего сына фаворитом в борьбе за пояса WBC, WBA, WBO, IBO и IBF.
Аргументы в пользу Фьюри
Отец известного британского боксера заверил, что "Цыганский король" предельно сконцентрирован на предстоящем поединке. По словам Джона Фьюри, его сын "находится в режиме боя" и знает, что необходимо сделать на ринге.
"В этом бою встретятся два сильных соперника. Язык тела Тайсона говорит о том, что он знает, как победить соперника. И он это сделает. Не знаю, как именно и в каком раунде, но мы еще никогда не были настолько уверены в успехе", — сообщил отец Тайсона Фьюри.
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