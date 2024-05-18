У Фьюри назвали главное преимущество перед боем с Усиком

Тайсон Фьюри (справа) в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/usykaa/

Отец Тайсона Фьюри прокомментировал подготовку своего сына к бою против Александра Усика. Британский боксер настраивается на одно из самых сложных противостояний в своей карьере.

До боя Усика с Фьюри осталось меньше суток, сообщает Boxing King Media.

Читайте также:

Джон Фьюри не сомневается в победе своего сына в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Отец Тайсона Фьюри объяснил, почему считает своего сына фаворитом в борьбе за пояса WBC, WBA, WBO, IBO и IBF.

Александр Усик перед поединком. Фото: instagram.com/usykaa/

Аргументы в пользу Фьюри

Отец известного британского боксера заверил, что "Цыганский король" предельно сконцентрирован на предстоящем поединке. По словам Джона Фьюри, его сын "находится в режиме боя" и знает, что необходимо сделать на ринге.

"В этом бою встретятся два сильных соперника. Язык тела Тайсона говорит о том, что он знает, как победить соперника. И он это сделает. Не знаю, как именно и в каком раунде, но мы еще никогда не были настолько уверены в успехе", — сообщил отец Тайсона Фьюри.

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ.

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб.

"Полесье" готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир.

Кроос и Модрич решили, где будут играть в следующем сезоне и сообщили об этом "Реалу".