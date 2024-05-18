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У Фьюри назвали главное преимущество перед боем с Усиком

18 мая 2024 15:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Фьюри назвали главное преимущество перед боем с Усиком
Тайсон Фьюри (справа) в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Отец Тайсона Фьюри прокомментировал подготовку своего сына к бою против Александра Усика. Британский боксер настраивается на одно из самых сложных противостояний в своей карьере.

До боя Усика с Фьюри осталось меньше суток, сообщает Boxing King Media

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Джон Фьюри не сомневается в победе своего сына в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Отец Тайсона Фьюри объяснил, почему считает своего сына фаворитом в борьбе за пояса WBC, WBA, WBO, IBO и IBF. 

Александр Усик
Александр Усик перед поединком. Фото: instagram.com/usykaa/

Аргументы в пользу Фьюри 

Отец известного британского боксера заверил, что "Цыганский король" предельно сконцентрирован на предстоящем поединке. По словам Джона Фьюри, его сын "находится в режиме боя" и знает, что необходимо сделать на ринге. 

"В этом бою встретятся два сильных соперника. Язык тела Тайсона говорит о том, что он знает, как победить соперника. И он это сделает. Не знаю, как именно и в каком раунде, но мы еще никогда не были настолько уверены в успехе", — сообщил отец Тайсона Фьюри. 

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

"Полесье" готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир. 

Кроос и Модрич решили, где будут играть в следующем сезоне и сообщили об этом "Реалу".

спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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