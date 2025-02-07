Украина против Бельгии в Испании — Шевченко аргументировал выбор страны

Андрей Шевченко с Сергеем Ребровым и командой. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Сборная Украины по футболу сыграет домашний переходной матч плей-офф Лиги Наций в испанской Мурсии. Команда Сергея Реброва будет противостоять Бельгии.

Президент УАФ Андрей Шевченко объяснил, почему команды сыграют в Мурсии, поскольку этот вопрос вызвал критику экспертной среды из-за расстояния. Слова главы ассоциации привел портал "Суспільне Спорт".

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Андрей Шевченко с Сергеем Ребровым. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Ребров настоял на игре в Испании

По словам Шевченко, решение провести домашний матч Лиги Наций против Бельгии в Мурсии было обосновано большой украинской диаспорой в Испании.

Шевченко отметил, что главный тренер также захотел сыграть там, где будет благоприятная атмосфера на трибунах.

"Разговаривая с главным тренером, его пожеланием было сыграть там. Он рассказал, что присутствие наших людей дает нам возможность провести там эту игру, чтобы наша диаспора, наши люди, живущие в Испании, могли прийти на матч", — сказал Шевченко.

Отметим, что матч Украина - Бельгия состоится 20 марта.

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