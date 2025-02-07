Україна проти Бельгії в Іспанії — Шевченко аргументував вибір країни

Шевченко сказав, хто хотів зіграти з Бельгією в Іспанії
Збірна України з футболу зіграє домашній перехідний матч плей-оф Ліги Націй в іспанській Мурсії. Команда Сергія Реброва протистоятиме Бельгії.
Президент УАФ Андрій Шевченко пояснив, чому команди зіграють в Мурсії, оскільки це питання викликало критику експертного середовища через відстань. Слова глави асоціації навів портал "Суспільне Спорт".
Ребров наполіг на грі в Іспанії
За словами Шевченка, рішення провести домашній матч Ліги Націй проти Бельгії в Мурсії було обґрунтоване великою українською діаспорою в Іспанії.
Шевченко зазначив, що головний тренер також захотів зіграти там, де буде сприятлива атмосфера на трибунах.
"Розмовляючи з головним тренером, його побажанням було зіграти там. Він розповів, що присутність наших людей дає нам можливість провести там цю гру, аби наша діаспора, наші люди, що мешкають в Іспанії, могли прийти на матч", — сказав Шевченко.
Зазначимо, що матч Україна — Бельгія відбудеться 20 березня.
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