Україна проти Бельгії в Іспанії — Шевченко аргументував вибір країни

Андрій Шевченко з Сергієм Ребровим та командою. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Збірна України з футболу зіграє домашній перехідний матч плей-оф Ліги Націй в іспанській Мурсії. Команда Сергія Реброва протистоятиме Бельгії.

Президент УАФ Андрій Шевченко пояснив, чому команди зіграють в Мурсії, оскільки це питання викликало критику експертного середовища через відстань. Слова глави асоціації навів портал "Суспільне Спорт".

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Андрій Шевченко з Сергієм Ребровим. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Ребров наполіг на грі в Іспанії

За словами Шевченка, рішення провести домашній матч Ліги Націй проти Бельгії в Мурсії було обґрунтоване великою українською діаспорою в Іспанії.

Шевченко зазначив, що головний тренер також захотів зіграти там, де буде сприятлива атмосфера на трибунах.

"Розмовляючи з головним тренером, його побажанням було зіграти там. Він розповів, що присутність наших людей дає нам можливість провести там цю гру, аби наша діаспора, наші люди, що мешкають в Іспанії, могли прийти на матч", — сказав Шевченко.

Зазначимо, що матч Україна — Бельгія відбудеться 20 березня.

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