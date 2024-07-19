Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко побывал на матче Украина – Норвегия Евро-2024 U-19. В этом поединке сыграл его сын Кристиан.

Об этом пишет пресс-служба УАФ.

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После матча Шевченко подчеркнул, что цель его визита была чисто служебной, а не личной.

"Я был на матче не как отец, а как президент УАФ, приехал поддержать сборную. Это была очень хорошая игра команды. Норвежцы — сильная и мощная команда, и ребята сегодня молодцы. У нас есть шансы на выход из группы, надо играть с итальянцами" на победу. На таком этапе нет простых игр. Ребята боролись до конца", — сказал Шевченко.

Момент с матча Украина — Норвегия U-19 на Евро. Фото: x.com/uafukraine

Матч молодежной сборной против Норвегии закончился со счетом 0:0. В следующей встрече украинцы должны одержать победу, чтобы выйти дальше.

Сейчас турнирная таблица команд в группе "А" выглядит так:

Италия – 6 очков

Украина — 2

Северная Ирландия — 1

Норвегия — 1

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