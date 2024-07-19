Шевченко посетил матч, в котором сыграл его сын — первые впечатления
Президент УАФ Андрей Шевченко побывал на матче Украина – Норвегия Евро-2024 U-19. В этом поединке сыграл его сын Кристиан.
Об этом пишет пресс-служба УАФ.
Шевченко побывал на матче сына
После матча Шевченко подчеркнул, что цель его визита была чисто служебной, а не личной.
"Я был на матче не как отец, а как президент УАФ, приехал поддержать сборную. Это была очень хорошая игра команды. Норвежцы — сильная и мощная команда, и ребята сегодня молодцы. У нас есть шансы на выход из группы, надо играть с итальянцами" на победу. На таком этапе нет простых игр. Ребята боролись до конца", — сказал Шевченко.
Матч молодежной сборной против Норвегии закончился со счетом 0:0. В следующей встрече украинцы должны одержать победу, чтобы выйти дальше.
Сейчас турнирная таблица команд в группе "А" выглядит так:
- Италия – 6 очков
- Украина — 2
- Северная Ирландия — 1
- Норвегия — 1
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