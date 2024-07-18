Крістіан Шевченко мав проблеми з комунікацією в збірній України U-19

Крістіан та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Син глави Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіан 2024-го року дебютував за збірну України U-19. Футболіст навіть потрапив до складу команди на чемпіонат Європи-2024.

При цьому у Крістіана не все було гладко у колективі збірної, повідомив портал "Збірна" з посиланням на талановитого центрального захисника київського "Динамо" Тараса Михавка.

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Проблеми Шевченка у колективі

За словами Михавка, на першому зборі з Крістіаном було складно, оскільки він спілкувався англійською та складно було знайти порозуміння.

При цьому Тарас зазначив, що з наступними зборами вони підтягнули англійську, а Крістіан українську, і тепер у команди з Шевченком класна комунікація та взаєморозуміння.

Михавко назвав Крістіана чудовою людиною, дуже товариською та хорошим футболістом.

"У колективі Крістіана добре прийняли, і він також з усіма нами налагодив чудові стосунки", — сказав Тарас.

Також Михавко зазначив, що команда буде рада, якщо батько Крістіана відвідає наступні матчі збірної України U-19 на Євро-2024.

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