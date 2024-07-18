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Талант Динамо рассказал о трудностях в общении с сыном Шевченко

18 июля 2024 10:52
обновлено: 10:52
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Кристиан Шевченко имел проблемы с коммуникацией в сборной Украины U-19
Кристиан и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сын главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан в 2024-м году дебютировал за сборную Украины U-19. Футболист даже попал в состав команды на чемпионат Европы-2024.

При этом у Кристиана не все было гладко в коллективе сборной, сообщил портал "Збірна" со ссылкой на талантливого центрального защитника киевского "Динамо" Тараса Михавко.

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Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Проблемы Шевченко в коллективе

По словам Михавко, на первом сборе с Кристианом было сложно, поскольку он общался на английском и сложно было найти взаимопонимание.

При этом Тарас отметил, что с последующими сборами они подтянули английский, а Кристиан украинский, и теперь у команды с Шевченко классная коммуникация и взаимопонимание.

Михавко назвал Кристиана замечательным человеком, очень общительным и хорошим футболистом.

"В коллективе Кристиана хорошо приняли, и он также со всеми нами наладил прекрасные отношения", — сказал Тарас.

Также Михавко отметил, что команда будет рада, если отец Кристиана посетит следующие матчи сборной Украины U-19 на Евро-2024.

Напомним, Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

Миколенко будет играть в Италии — "Эвертон" провел переговоры с известным клубом. 

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ. 

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

"Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

футбол Андрей Шевченко Кристиан Шевченко Сборная Украины U-19 Тарас Михавко

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