Кристиан Шевченко имел проблемы с коммуникацией в сборной Украины U-19

Талант Динамо рассказал о трудностях в общении с сыном Шевченко
Сын главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан в 2024-м году дебютировал за сборную Украины U-19. Футболист даже попал в состав команды на чемпионат Европы-2024.
При этом у Кристиана не все было гладко в коллективе сборной, сообщил портал "Збірна" со ссылкой на талантливого центрального защитника киевского "Динамо" Тараса Михавко.
Проблемы Шевченко в коллективе
По словам Михавко, на первом сборе с Кристианом было сложно, поскольку он общался на английском и сложно было найти взаимопонимание.
При этом Тарас отметил, что с последующими сборами они подтянули английский, а Кристиан украинский, и теперь у команды с Шевченко классная коммуникация и взаимопонимание.
Михавко назвал Кристиана замечательным человеком, очень общительным и хорошим футболистом.
"В коллективе Кристиана хорошо приняли, и он также со всеми нами наладил прекрасные отношения", — сказал Тарас.
Также Михавко отметил, что команда будет рада, если отец Кристиана посетит следующие матчи сборной Украины U-19 на Евро-2024.
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