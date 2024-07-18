Кристиан Шевченко имел проблемы с коммуникацией в сборной Украины U-19

Кристиан и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Сын главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан в 2024-м году дебютировал за сборную Украины U-19. Футболист даже попал в состав команды на чемпионат Европы-2024.

При этом у Кристиана не все было гладко в коллективе сборной, сообщил портал "Збірна" со ссылкой на талантливого центрального защитника киевского "Динамо" Тараса Михавко.

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Проблемы Шевченко в коллективе

По словам Михавко, на первом сборе с Кристианом было сложно, поскольку он общался на английском и сложно было найти взаимопонимание.

При этом Тарас отметил, что с последующими сборами они подтянули английский, а Кристиан украинский, и теперь у команды с Шевченко классная коммуникация и взаимопонимание.

Михавко назвал Кристиана замечательным человеком, очень общительным и хорошим футболистом.

"В коллективе Кристиана хорошо приняли, и он также со всеми нами наладил прекрасные отношения", — сказал Тарас.

Также Михавко отметил, что команда будет рада, если отец Кристиана посетит следующие матчи сборной Украины U-19 на Евро-2024.

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