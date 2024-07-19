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Шевченко відвідав матч, в якому зіграв його син — перші враження

19 липня 2024 12:02
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Андрій Шевченко побував на матчі Україна – Норвегія Євро-2024 U-19
Андрій Шевченко. Фото: УАФ
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Президент УАФ Андрій Шевченко побував на матчі Україна – Норвегія Євро-2024 U-19. В цьому поєдинку зіграв його син Крістіан. 

Про це пише пресслужба УАФ.

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Шевченко побував на матчі сина

Після матчу Шевченко наголосив, що мета його візиту була суто службова, а не особиста.

"Я був на матчі не як батько, а як президент УАФ, приїхав підтримати збірну. Це була дуже гарна гра команди. Норвежці – сильна та потужна команда, і хлопці сьогодні молодці. У нас є шанси на вихід із групи, треба грати з італійцями на перемогу. На такому етапі нема простих ігор. І сьогодні хлопці боролися до кінця", — розповів Шевченко.

Україна - Норвегія
Момент з матчу Україна — Норвегія U-19 на Євро. Фото: x.com/uafukraine

Матч молодіжної збірної проти Норвегії закінчився з рахунком 0:0. В наступній зустрічі українці повинні вибороти перемогу, щоб вийти далі. 

Наразі турнірна таблиця команд у групі "А" має такий вигляд:

  • Італія — 6 очок
  • Україна — 2
  • Північна Ірландія — 1
  • Норвегія — 1

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УАФ футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Євро-2024

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