Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Президент УАФ Андрій Шевченко побував на матчі Україна – Норвегія Євро-2024 U-19. В цьому поєдинку зіграв його син Крістіан.

Про це пише пресслужба УАФ.

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Після матчу Шевченко наголосив, що мета його візиту була суто службова, а не особиста.

"Я був на матчі не як батько, а як президент УАФ, приїхав підтримати збірну. Це була дуже гарна гра команди. Норвежці – сильна та потужна команда, і хлопці сьогодні молодці. У нас є шанси на вихід із групи, треба грати з італійцями на перемогу. На такому етапі нема простих ігор. І сьогодні хлопці боролися до кінця", — розповів Шевченко.

Момент з матчу Україна — Норвегія U-19 на Євро. Фото: x.com/uafukraine

Матч молодіжної збірної проти Норвегії закінчився з рахунком 0:0. В наступній зустрічі українці повинні вибороти перемогу, щоб вийти далі.

Наразі турнірна таблиця команд у групі "А" має такий вигляд:

Італія — 6 очок

Україна — 2

Північна Ірландія — 1

Норвегія — 1

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