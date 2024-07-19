Шевченко відвідав матч, в якому зіграв його син — перші враження
Президент УАФ Андрій Шевченко побував на матчі Україна – Норвегія Євро-2024 U-19. В цьому поєдинку зіграв його син Крістіан.
Про це пише пресслужба УАФ.
Шевченко побував на матчі сина
Після матчу Шевченко наголосив, що мета його візиту була суто службова, а не особиста.
"Я був на матчі не як батько, а як президент УАФ, приїхав підтримати збірну. Це була дуже гарна гра команди. Норвежці – сильна та потужна команда, і хлопці сьогодні молодці. У нас є шанси на вихід із групи, треба грати з італійцями на перемогу. На такому етапі нема простих ігор. І сьогодні хлопці боролися до кінця", — розповів Шевченко.
Матч молодіжної збірної проти Норвегії закінчився з рахунком 0:0. В наступній зустрічі українці повинні вибороти перемогу, щоб вийти далі.
Наразі турнірна таблиця команд у групі "А" має такий вигляд:
- Італія — 6 очок
- Україна — 2
- Північна Ірландія — 1
- Норвегія — 1
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