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Шевченко посетил самую известную детскую больницу в Украине

2 ноября 2023 20:47
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко посетил самую известную детскую больницу в Украине
Андрей Шевченко в "Охматдете". Фото: "Охматдет"
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Агабекян Карен
редактор

Бывший главный тренер сборной Украины и владелец одного Золотого мяча Андрей Шевченко посетил одну из киевских больниц. Легенда футбола проведал пациентов.

Шевченко посетил "Охматдет", сообщила пресс-служба больницы.

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Ранее ряд источников сообщал, что Шевченко находится в Украине из-за возможной замены главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Легенда футбола претендует на вакантную должность.

Шевченко в "Охматдете"

В больнице Шевченко общался с с пациентами, провел для них небольшую тренировку, познакомился с врачами и физическими терапевтами "Охматдета".

Также Шевченко встретился с 14-летней Катей из Донецкой области. Девочка в апреле 2022 года пострадала от российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате атаки погибла мама девочки.

В результате удара баллистических ракет девочка получила осколочные ранения ног и спины. Шевченко поддержал Катю и посмотрел, как она работает с физиотерапевтом.

Напомним, в Киеве простились с известным журналистом Артемом Франковым — фото и видео.  

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