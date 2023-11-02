Шевченко відвідав найвідомішу дитячу лікарню в Україні

Андрій Шевченко в "Охматдиті". Фото: "Охматдит"

Колишній головний тренер збірної України та власник одного Золотого м'яча Андрій Шевченко відвідав одну з київських лікарень. Легенда футболу відвідав пацієнтів.

Шевченко відвідав "Охматдит", повідомила пресслужба лікарні.

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Раніше низка джерел повідомляла, що Шевченко перебуває в Україні через можливу заміну голови Української асоціації футболу Андрія Павелка. Легенда футболу претендує на посаду.

Шевченка в "Охматдиті"

У лікарні Шевченко спілкувався з пацієнтами, провів для них невелике тренування, познайомився з лікарями та фізичними терапевтами "Охматдиту".

Також Шевченко зустрівся із 14-річною Катею з Донецької області. Дівчинка у квітні 2022 року постраждала від російського ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час цієї атаки загинула мати дівчинки.

Внаслідок удару балістичних ракет дівчинка отримала осколкові поранення ніг та спини. Шевченко підтримав Катю та подивився, як вона працює з фізіотерапевтом.

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