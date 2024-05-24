Шевченко потребует вернуть в УАФ средства, потраченные командой Павелко

Глава УАФ Андрей Шевченко и вице-президент УАФ Игорь Грищенко. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола провела аудит после смены руководства. Новые аудиторы нашли растрату средств организации.

В случае, если будет доказано нецелевое использование средств, то глава УАФ Андрей Шевченко хочет их вернуть, передает ТаТоТаке.

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По словам Шевченко, необходимо провести окончательные итоги проведенного аудита за предыдущие года. В случае если средства были израсходованы не по целевому назначению, то глава УАФ потребует их возврата.

"Если окончательные итоги аудита покажут, что средства были израсходованы не целевым образом, они должны быть возвращены в казну УАФ", — сказал Шевченко.

Отметим, что глава УАФ не сообщил, как их будут возвращать. Это может стать вызовом юридическому департаменту УАФ.

В ходе встречи с журналистами в УАФ они сообщили, что 25,27 млн евро получили из разных источников. Наибольшие платежи были от УЕФА за выход на Евро-2024 – 20,92 млн евро.

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