Шевченко вимагатиме повернути в УАФ кошти, які витратила команда Павелка

Глава УАФ Андрій Шевченко та віцепрезидент УАФ Ігор Грищенко. Фото: УАФ

Українська асоціація футболу провела аудит після зміни керівництва. Нові аудитори виявили розтрату коштів організації.

У випадку, якщо буде доведене нецільове використання коштів, то глава УАФ Андрій Шевченко хоче їх повернути, передає ТаТоТаке.

Читайте також:

Шевченко хоче відновити справедливість

За словами Шевченка, наразі необхідно провести остаточні підсумки проведеного аудиту попередніх років. У випадку, якщо кошти були витрачені не за цільовим призначенням, то глава УАФ вимагає їх повернення.

"Якщо остаточні підсумки аудиту покажуть, що кошти були витрачені не цілевим засобом, вони мають бути повернуті в казну УАФ", — сказав Шевченко.

Зазначимо, що глава УАФ не повідомив, яким чином їх будуть повертати. Це може стати викликом для юридичного департаменту УАФ.

Під час зустрічі з журналістами в УАФ вони повідомили, що 25,27 млн євро отримали з різних джерел. Найбільші платежі були від УЄФА за вихід на Євро-2024 — 20,92 млн євро.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу.

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".