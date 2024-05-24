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Шевченко вимагатиме повернути в УАФ кошти, які витратила команда Павелка

24 травня 2024 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко вимагатиме повернути в УАФ кошти, які витратила команда Павелка
Глава УАФ Андрій Шевченко та віцепрезидент УАФ Ігор Грищенко. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

Українська асоціація футболу провела аудит після зміни керівництва. Нові аудитори виявили розтрату коштів організації.

У випадку, якщо буде доведене нецільове використання коштів, то глава УАФ Андрій Шевченко хоче їх повернути, передає ТаТоТаке.

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За словами Шевченка, наразі необхідно провести остаточні підсумки проведеного аудиту попередніх років. У випадку, якщо кошти були витрачені не за цільовим призначенням, то глава УАФ вимагає їх повернення.

"Якщо остаточні підсумки аудиту покажуть, що кошти були витрачені не цілевим засобом, вони мають бути повернуті в казну УАФ", — сказав Шевченко.

Зазначимо, що глава УАФ не повідомив, яким чином їх будуть повертати. Це може стати викликом для юридичного департаменту УАФ.

Під час зустрічі з журналістами в УАФ вони повідомили, що 25,27 млн євро отримали з різних джерел. Найбільші платежі були від УЄФА за вихід на Євро-2024 — 20,92 млн євро.

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аудит
УАФ
Андрій Павелко
Андрій Шевченко

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