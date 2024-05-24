Шевченко вимагатиме повернути в УАФ кошти, які витратила команда Павелка
Українська асоціація футболу провела аудит після зміни керівництва. Нові аудитори виявили розтрату коштів організації.
У випадку, якщо буде доведене нецільове використання коштів, то глава УАФ Андрій Шевченко хоче їх повернути, передає ТаТоТаке.
Шевченко хоче відновити справедливість
За словами Шевченка, наразі необхідно провести остаточні підсумки проведеного аудиту попередніх років. У випадку, якщо кошти були витрачені не за цільовим призначенням, то глава УАФ вимагає їх повернення.
"Якщо остаточні підсумки аудиту покажуть, що кошти були витрачені не цілевим засобом, вони мають бути повернуті в казну УАФ", — сказав Шевченко.
Зазначимо, що глава УАФ не повідомив, яким чином їх будуть повертати. Це може стати викликом для юридичного департаменту УАФ.
Під час зустрічі з журналістами в УАФ вони повідомили, що 25,27 млн євро отримали з різних джерел. Найбільші платежі були від УЄФА за вихід на Євро-2024 — 20,92 млн євро.
Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу.
Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.
Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.
Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.
Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".
Читайте Новини.LIVE!