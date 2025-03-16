Как Шевченко удивил блогера Мо Али во время футбольного челленджа

Председатель УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Легендарные спортсмены умеют удивлять своей формой и навыками даже спустя долгое время после завершения карьеры. Особенно, когда речь идет об интересных челленджах.

Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в интересном футбольном челлендже, который предложил известный блогер Мо Али, пишет портал Новини.LIVE.

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Это произошло во время пребывания бывшего игрока "Динамо", "Милана" и "Челси" в Лондоне. Задание оказалось очень веселым.

Touch challenge vs Shevchenko 🔥 pic.twitter.com/qJ6RO9t448 - Mo Ali FC (@Moalifc) 15 марта 2025 года

Шевченко и челлендж

Легенда украинского футбола получил интересное задание от Мо Али. Они должны были по очереди принять теннисный мяч на грудь и отправить его в бак.

Все выглядело очень динамично и весело. Шевченко и Али справились со своей задачей, украинец "забил" больше мячей чем его соперник. После выполнения челленджа они тепло поздравили друг друга.

Стоит добавить, что Мо Али специализируется на подобных челленджах. Он приглашает известных спортсменов, которым раздает интересные задания. Недавно подобный челлендж выполнял легендарный английский футболист Джон Терри.

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