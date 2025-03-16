Як Шевченко здивував блогера Мо Алі під час футбольного челенджу

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Легендарні спортсмени вміють дивувати своєю формою та навичками навіть через довгий час після завершення кар'єри. Особливо, коли йдеться про цікаві челенджі.

Президент УАФ Андрій Шевченко взяв участь у цікавому футбольному челенджі, який запропонував відомий блогер Мо Алі, пише портал Новини.LIVE.

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Це сталося під час перебування колишнього гравця "Динамо", "Мілана" та "Челсі" в Лондоні. Завдання виявилось дуже веселим.

Touch challenge vs Shevchenko 🔥 pic.twitter.com/qJ6RO9t448 — Mo Ali FC (@Moalifc) March 15, 2025

Шевченко та челендж

Легенда українського футболу отримав цікаве завдання від Мо Алі. Вони мали по черзі прийняти тенісний м'яч на груди та відправити його в бак.

Все виглядало дуже динамічно та весело. Шевченко та Алі впорались зі своїм завданням, українець "забив" більше м'ячів за свого суперника. Після виконання челенджу вони тепло привітали один одного.

Варто додати, що Мо Алі спеціалізується на подібних челенджах. Він запрошує відомих спортсменів, яким роздає цікаві завдання. Недавно подібний челендж виконував легендарний англійський футболіст Джон Террі.

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