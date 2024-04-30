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Шевченко привлек в руководство УАФ бывшего функционера Манчестер Сити и Арсенала

30 апреля 2024 21:25
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко привлек в руководство УАФ бывшего функционера Манчестер Сити и Арсенала
Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украинской ассоциации футбола продолжают проходить рокировки руководящего состава. На одну из должностей глава УАФ Андрей Шевченко привлек иностранца.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, Шевченко назначит нового генерального директора "УАФ Маркетинг".

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Артемий Рябов
Артемийс Рябовс и Александр Зинченко в "Манчестер Сити". Фото: соцсети Зинченко

Кто пришел в УАФ

По информации источника, новым генеральным директором "УАФ Маркетинг" вместо Романа Волынца будет латвиец Артемийс Рябовс.

Бурбас узнал, что Рябовс жил в Англии, гле сначала строил карьеру в "Манчестер Сити", а в последние года работал в лондонском "Арсенале".

Рябовс ранее имел отношение в благотворительным фондам Шевченко и Александр Зинченко.

Также ранее этот же латвиец вошел в комитет по развитию футбола, где занял должность заместителя главы.

В Интернете можно найти информацию, что Рябовс является экспертом в области спортивного маркетинга и он работает менеджером Зинченко.

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

УАФ
футбол
Андрей Шевченко
Александр Зинченко

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