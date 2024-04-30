Шевченко привлек в руководство УАФ бывшего функционера Манчестер Сити и Арсенала

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: УАФ

В Украинской ассоциации футбола продолжают проходить рокировки руководящего состава. На одну из должностей глава УАФ Андрей Шевченко привлек иностранца.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, Шевченко назначит нового генерального директора "УАФ Маркетинг".

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Кто пришел в УАФ

По информации источника, новым генеральным директором "УАФ Маркетинг" вместо Романа Волынца будет латвиец Артемийс Рябовс.

Бурбас узнал, что Рябовс жил в Англии, гле сначала строил карьеру в "Манчестер Сити", а в последние года работал в лондонском "Арсенале".

Рябовс ранее имел отношение в благотворительным фондам Шевченко и Александр Зинченко.

Также ранее этот же латвиец вошел в комитет по развитию футбола, где занял должность заместителя главы.

В Интернете можно найти информацию, что Рябовс является экспертом в области спортивного маркетинга и он работает менеджером Зинченко.

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