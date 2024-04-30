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Шевченко залучив до керівництва УАФ колишнього функціонера Манчестер Сіті та Арсеналу

30 квітня 2024 21:25
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко залучив до керівництва УАФ колишнього функціонера Манчестер Сіті та Арсеналу
Глава УАФ Андрій Шевченко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Українській асоціації футболу продовжують відбуватися зміни керівного складу. На одну із посад глава УАФ Андрій Шевченко залучив іноземця.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Шевченко призначить нового генерального директора "УАФ Маркетинг".

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Артемійс Рябовс та Олександр Зінченко у "Манчестер Сіті". Фото: соцмережі Зінченка

Хто прийшов до УАФ

За інформацією джерела, новим генеральним директором "УАФ Маркетинг" замість Романа Волинця буде латвієць Артемійс Рябовс.

Бурбас дізнався, що Рябовс жив в Англії, спочатку будував кар'єру в "Манчестер Сіті", а в останні роки працював у лондонському "Арсеналі".

Рябовс раніше мав відношення до благодійних фондів Шевченка та Олександра Зінченка.

Також раніше цей же латвієць увійшов до комітету з розвитку футболу, де обійняв посаду заступника голови.

В Інтернеті можна знайти інформацію, що Рябовс є експертом у галузі спортивного маркетингу і він працює менеджером Зінченка.

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УАФ
футбол
Андрій Шевченко
Олександр Зінченко

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