Шевченко и Баджо на благотворительном матче звезд Серии А в Новарре — видео

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: УНІАН

В итальянском городе Новарра состоялся благотворительный матч звезд Серии А. Одним среди приглашенных "селебрити" был глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Перед игрой Шевченко пустил слезу, когда встретился с легендой итальянского футбола Роберто Баджо, передает портал Новини.LIVE.

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Abbracci e lacrime per Roby Baggio durante #OperazioneNostalgia ❤ pic.twitter.com/A3zBbbNYYi — GOAL Italia (@GoalItalia) July 7, 2024

Что произошло с Баджо

В выставочном матче сыграли Шевченко, Хавьер Дзанетти, Дида, Диего Милито и другие звезды Серии А. Должен был участвовать Баджо, но две недели назад его дом ограбили, а Роберто ударили пистолетом по голове.

Баджо после ограбления сообщил, что не может найти силы для участия в матче. При этом он приехал на матч повидать старых друзей. Все они поддержали легендарного футболиста, а трибуны устроили ему овации.

Баджо за свою футбольную карьеру выигрывал "Золотой мяч" в 1993 году, чемпионат Италии с "Ювентусом" и "Миланом", Кубок УЕФА с туринцами. Роберто также входил в список 100 лучших футболистов 20-го века.

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