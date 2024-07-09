Шевченко та Баджо на благодійному матчі зірок Серії А у Новаррі — відео

Глава УАФ Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

В італійському місті Новарра відбувся благодійний матч зірок Серії А. Одним із запрошених "селебріті" був голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Перед грою Шевченко пустив сльозу, коли зустрівся з легендою італійського футболу Роберто Баджо, передає портал Новини.LIVE.

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Abbracci e lacrime per Roby Baggio durante #OperazioneNostalgia ❤ pic.twitter.com/A3zBbbNYYi — GOAL Italia (@GoalItalia) July 7, 2024

Що сталося з Баджо

У виставковому матчі зіграли Шевченко, Хав'єр Дзанетті, Діда, Дієго Міліто та інші зірки Серії А. Мав брати участь Баджо, але два тижні тому його будинок пограбували, а Роберто вдарили пістолетом по голові.

Баджо після пограбування повідомив, що не може знайти сили для участі у матчі. При цьому він приїхав на гру побачити старих друзів. Усі вони підтримали легендарного футболіста, а трибуни влаштували овації.

Баджо за свою футбольну кар'єру вигравав "Золотий м'яч" у 1993 році, чемпіонат Італії з "Ювентусом" та "Міланом", Кубок УЄФА з туринцями. Роберто також входить до списку 100 найкращих футболістів 20-го століття.

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