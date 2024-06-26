Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко сделал заявление после игры с Бельгией arrow

Шевченко сделал заявление после игры с Бельгией

26 июня 2024 23:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шевченко о ничье с Бельгией: Украина остается сильной и единственной
Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграла вничью с Бельгией (0:0). Этот результат оставил команду Сергея Реброва без плей-офф.

Итог матча в Instagram прокомментировал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Читайте также:

Шевченко о ничьей с Бельгией

По словам главы ассоциации, команда остается сильной и единственной вместе с болельщиками. К тому же Шевченко пообещал и дальше работать ради будущего Украины.

"Благодарю команду, тренера и наших лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!" — заявил Шевченко.

Сборная Украины в группе Е заняла четвертое место с четырьмя баллами. У Бельгии, Словакии и Румынии столько же очков, но лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно.

Лукаку перейдет в один из самых титулованных клубов мира сразу после Евро 2024.

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины.

УАФ
футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
Евро-2024 по футболу
Сборная Бельгии по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы