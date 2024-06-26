Шевченко о ничье с Бельгией: Украина остается сильной и единственной

Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграла вничью с Бельгией (0:0). Этот результат оставил команду Сергея Реброва без плей-офф.

Итог матча в Instagram прокомментировал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

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По словам главы ассоциации, команда остается сильной и единственной вместе с болельщиками. К тому же Шевченко пообещал и дальше работать ради будущего Украины.

"Благодарю команду, тренера и наших лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!" — заявил Шевченко.

Сборная Украины в группе Е заняла четвертое место с четырьмя баллами. У Бельгии, Словакии и Румынии столько же очков, но лучше разница забитых и пропущенных мячей.

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