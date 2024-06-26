Шевченко про нічию з Бельгією: Україна залишається сильною та єдиною

Шевченко зробив заяву після гри з Бельгією
У третьому турі групового етапу чемпіонату Європи збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0). Цей результат залишив команду Сергія Реброва без плей-оф.
Результат матчу в Instagram прокоментував глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко.
Шевченко про нічию з Бельгією
За словами голови асоціації, команда залишається сильною та єдиною разом з уболівальниками. До того ж Шевченко пообіцяв й надалі працювати заради майбутнього України.
"Дякую команді, тренеру і нашим найкращих вболівальникам. Як би не було складно зараз, залишаємося єдиними. Сильними. Працюємо далі заради майбутнього України. Слава Україні!" — заявив Шевченко.
Збірна України в групі Е посіла четверте місце з чотирма балами. У Бельгії, Словаччини та Румунії стільки ж очок, але краща різниця забитих та пропущених м’ячів.
Нагадаємо, Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.
Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.
Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо.
Лукаку перейде в один із найтитулованіших клубів світу одразу після Євро 2024.
Ярмоленко назвав гравця, який став лідером збірної України.
Читайте Новини.LIVE!