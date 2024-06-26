Шевченко про нічию з Бельгією: Україна залишається сильною та єдиною

Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

У третьому турі групового етапу чемпіонату Європи збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0). Цей результат залишив команду Сергія Реброва без плей-оф.

Результат матчу в Instagram прокоментував глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

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За словами голови асоціації, команда залишається сильною та єдиною разом з уболівальниками. До того ж Шевченко пообіцяв й надалі працювати заради майбутнього України.

"Дякую команді, тренеру і нашим найкращих вболівальникам. Як би не було складно зараз, залишаємося єдиними. Сильними. Працюємо далі заради майбутнього України. Слава Україні!" — заявив Шевченко.

Збірна України в групі Е посіла четверте місце з чотирма балами. У Бельгії, Словаччини та Румунії стільки ж очок, але краща різниця забитих та пропущених м’ячів.

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