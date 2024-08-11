Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 11 августа

Бой Мурази Мчедлидзе. Фото: Reuters

В воскресенье, 11 августа, состоится завершающий 16-й день Олимпийских игр в Париже. Спортсмены будут соревноваться за медали в девяти видах спорта: баскетболе, борьбе, тяжелой атлетике, велогонках, водном поло, волейболе, гандболе, легкой атлетике и современном пятиборье. Украинцы будут бороться за медаль в свободной борьбе.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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09:00 — легкая атлетика (марафон, женщины);

10:00 — гандбол (мужчины, за бронзу);

11:35 — водное поло (мужчины, за бронзу);

12:00 — борьба (вольная, 65 кг, мужчины, за бронзу);

12:00 — борьба (вольная, 97 кг, мужчины, за бронзу);

12:00 — борьба (вольная, 76 кг, женщины, за бронзу);

12:20 — борьба (вольная, 65 кг, мужчины, за золото);

12:20 — борьба (вольная, 97 кг, мужчины, за золото);

12:20 — борьба (вольная, 76 кг, женщины, за золото);

12:30 — баскетбол (женщины, за бронзу);

12:30 — тяжелая атлетика (более 81 кг, женщины);

13:40 — современное пятиборье (личный залк, лазер-ран, женщины);

14:00 — волейбол (женщины, за золото);

13:45 — велогонки (треков, спринт, женщины);

14:30 — гандбол (мужчины, за золото);

14:32 — велогонки (треков, кейрн, мужчины);

14:56 — велогонки (треков, омнум, по очкам (4 из 4), женщины);

15:00 — водное поло (мужчины, за золото);

16:30 — баскетбол (женщины, за золото).

В последний день Олимпийских игр этого года Украину будет представлять на соревнованиях по вольной борьбе Мурази Мчедлидзе. Он имеет шанс на бронзовую медаль и будет бороться в весовой категории до 97 кг.

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.

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