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Шестнадцатый день Олимпиады-2024 — какие комплекты медалей разыграют

11 августа 2024 08:30
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 11 августа
Бой Мурази Мчедлидзе. Фото: Reuters
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В воскресенье, 11 августа, состоится завершающий 16-й день Олимпийских игр в Париже. Спортсмены будут соревноваться за медали в девяти видах спорта: баскетболе, борьбе, тяжелой атлетике, велогонках, водном поло, волейболе, гандболе, легкой атлетике и современном пятиборье. Украинцы будут бороться за медаль в свободной борьбе.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Какие комплекты медалей разыграют сегодня

  • 09:00 — легкая атлетика (марафон, женщины);
  • 10:00 — гандбол (мужчины, за бронзу);
  • 11:35 — водное поло (мужчины, за бронзу);
  • 12:00 — борьба (вольная, 65 кг, мужчины, за бронзу);
  • 12:00 — борьба (вольная, 97 кг, мужчины, за бронзу);
  • 12:00 — борьба (вольная, 76 кг, женщины, за бронзу);
  • 12:20 — борьба (вольная, 65 кг, мужчины, за золото);
  • 12:20 — борьба (вольная, 97 кг, мужчины, за золото);
  • 12:20 — борьба (вольная, 76 кг, женщины, за золото);
  • 12:30 — баскетбол (женщины, за бронзу);
  • 12:30 — тяжелая атлетика (более 81 кг, женщины);
  • 13:40 — современное пятиборье (личный залк, лазер-ран, женщины);
  • 14:00 — волейбол (женщины, за золото);
  • 13:45 — велогонки (треков, спринт, женщины);
  • 14:30 — гандбол (мужчины, за золото);
  • 14:32 — велогонки (треков, кейрн, мужчины);
  • 14:56 — велогонки (треков, омнум, по очкам (4 из 4), женщины);
  • 15:00 — водное поло (мужчины, за золото);
  • 16:30 — баскетбол (женщины, за золото).

В последний день Олимпийских игр этого года Украину будет представлять на соревнованиях по вольной борьбе Мурази Мчедлидзе. Он имеет шанс на бронзовую медаль и будет бороться в весовой категории до 97 кг.

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спорт Олимпийские игры медали Соревнования Олимпиада-2024

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