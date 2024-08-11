Олімпіада-2024 — розклад медальних змагань 11 серпня

Бій Муразі Мчедлідзе. Фото: Reuters

У неділю, 11 серпня, відбудеться завершальний 16-й день Олімпійських ігор у Парижі. Спортсмени змагатимуться за медалі в дев'ятьох видах спорту: баскетболі, боротьбі, важкій атлетиці, велоперегонах, водному поло, волейболі, гандболі, легкій атлетиці та сучасному п'ятиборстві. Українці боротимуться за медаль у вільній боротьбі.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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09:00 — легка атлетика (марафон, жінки);

10:00 — гандбол (чоловіки, за бронзу);

11:35 — водне поло (чоловіки, за бронзу);

12:00 — боротьба (вільна, 65 кг, чоловіки, за бронзу);

12:00 — боротьба (вільна, 97 кг, чоловіки, за бронзу);

12:00 — боротьба (вільна, 76 кг, жінки, за бронзу);

12:20 — боротьба (вільна, 65 кг, чоловіки, за золото);

12:20 — боротьба (вільна, 97 кг, чоловіки, за золото);

12:20 — боротьба (вільна, 76 кг, жінки, за золото);

12:30 — баскетбол (жінки, за бронзу);

12:30 — важка атлетика (понад 81 кг, жінки);

13:40 — сучасне п’ятиборство (особистий залк, лазер-ран, жінки);

14:00 — волейбол (жінки, за золото);

13:45 — велоперегони (треков, спринт, жінки);

14:30 — гандбол (чоловіки, за золото);

14:32 — велоперегони (треков, кейрн, чоловіки);

14:56 – велоперегони (треков, омнум, за очками (4 з 4), жінки);

15:00 — водне поло (чоловіки, за золото);

16:30 — баскетбол (жінки, за золото).

В останній день цьогорічних Олімпійських ігор Україну представлятиме на змаганнях із вільної боротьби Муразі Мчедлідзе. Він має шанс на бронзову медаль і боротиметься у ваговій категорії до 97 кг.

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