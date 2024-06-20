Евро-2024 - Шотландия и Швейцария сыграли вничью

Игроки из Шотландии и Швейцарии. Фото: Reuters

В матче второго тупа группового этапа Евро-2024 встретились сборные Шотландии и Швейцарии. Матч закончился ничейным счетом 1:1.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Шотландия — Швейцария на Евро-2024

С первых минут матча шотландцы быстро набрали темп и пошли в атаку, швейцарцы потеряли мяч в центре поля и позволили противнику провести первую атаку.

На 13-й минуте счет в матче открыл Мактоминей — он пробивал в сторону ворот, но мяч попал в Шера и залетел в сетку ворот. Впоследствии консилиум УЕФА принял решение засчитать этот гол не как автогол Шера, а как полноценный забитый мяч от Мактоминея.

Почти сразу после пропущенного гола швейцарцы перехватили инициативу и сравняли разрыв в счете на 26-й минуте. Этот невероятный гол забил Шакири — он быстро перехватил мяч и, несмотря на защитников, пробил в "девятку" ворот противника.

К концу первого тайма игра на поле была ровной, но швейцарцы проявляли себя более остро и активно. Варгас имел отличную возможность забить, но Ганн "прочитал" удар.

Во втором тайме шотландцы атаковали больше, но и швейцарцы пытались активно создавать голевые моменты. На последних минутах у Амдуни была прекрасная возможность сделать свою команду победителями поединка, просто его удар оказался неточным — мяч пролетел мимо ворот.

Матч закончился ничьей — 1:1. Швейцария зарабатывает четыре очка после двух сыгранных матчей, а Шотландия — одно.

Голы: Мактоминей (13) — Шакири (26)

Предупреждения: Мактоминей (51), Маккенна (68), Макгинн (71) — Родригес (31), Сьерро (86)

Шотландия: Ганн, Хендри, Ралстон, Роберстон, Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Хенли, Терни (Маккенна, 61), Макгинн (Кристи, 91), Макгрегор, Адамс (Шенкленд, 91)

Швейцария: Зоммер, Видмер (Сиергиу, 86), Аканджи, Шер, Родригес, Эбишер, Фройлер (Сьерро, 75), Джака, Ндойе (Амдуни, 86), Шакири (Эмболо, 60), Варгас (Ридер, 75)

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

"Динамо" удивило болельщиков презентацией новой формы — фото.

"Бенфика" изменила цену на Трубина и намерена продать украинца.

Малиновский раскрыл детали разговора в раздевалке сборной Украины после поражения от Румынии.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.