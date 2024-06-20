Євро-2024 — Шотландія та Швейцарія зіграли внічию

Гравці Шотландії та Швейцарії. Фото: Reuters

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 зустрілися збірні Шотландії та Швейцарії. Матч закінчився нічийним рахунком 1:1.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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З перших хвилин матчу шотландці швидко набрали темп та пішли в атаку, швейцарці втратили мʼяч в центрі поля і дозволили супротивнику провести першу атаку.

На 13-й хвилині рахунок у матчі відкрив Мактоміней — він пробивав у бік воріт у дотик, проте мʼяч влучив у Шера та залетів у сітку воріт. Згодом консиліум УЄФА ухвалив рішення зарахувати цей гол не як автогол Шера, а як повноцінний забитий мʼяч від Мактомінея.

Майже одразу після пропущеного голу швейцарці перехопили ініціативу та зрівняли розрив у рахунку на 26-й хвилині. Цей неймовірний гол забив Шакірі — він швидко перехопив мʼяч та, попри захисників, у дотик пробив в "девʼятку" воріт супротивника.

До кінця першого тайму гра на полі була рівною, але швейцарці проявляли себе гостріше та активніше. Варгас мав чудову нагоду забити, але Ганн "прочитав" удар.

У другому таймі шотландці атакували більше, проте й швейцарці намагались активно створювати гольові моменти. На останніх хвилинах Амдуні мав чудову нагоду зробити свою команду переможцями поєдинку, просто його удар виявився неточним — мʼяч пролетів повз воріт.

Матч закінчився нічиєю — 1:1. Швейцарія заробляє чотири очки після двох зіграних матчів, а Шотландія — одне.

Голи: Мактоміней (13) — Шакірі (26)

Попередження: Мактоміней (51), Маккенна (68), Макгінн (71) — Родрігес (31), Сьєрро (86)

Шотландія: Ганн, Хендрі, Ралстон, Роберстон, Мактоміней, Гілмор (Маклін, 79), Хенлі, Тірні (Маккенна, 61), Макгінн (Крісті, 91), Макгрегор, Адамс (Шенкленд, 91)

Швейцарія: Зоммер, Відмер (Сиергіу, 86), Аканджи, Шер, Родрігес, Ебішер, Фройлер (Сьєрро, 75), Джака, Ндойє (Амдуні, 86), Шакірі (Емболо, 60), Варгас (Рідер, 75)

Арбітр: Іван Кружляк (Словаччина)

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