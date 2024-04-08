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Шовковский назвал виновных в том, что Динамо не смогло обыграть ЛНЗ

8 апреля 2024 18:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский назвал виновных в том, что Динамо не смогло обыграть ЛНЗ
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба Динамо
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча чемпионата Украины с ЛНЗ. Наставник недоволен реализацией моментов своей команды. 

Шовковский заверил, что "Динамо" продолжит сражаться за чемпионский титул, сообщает официальный сайт клуба. 

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В понедельник, 8 апреля, состоялся поединок 23 тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" приняло ЛНЗ. Хозяева поля быстро повели в счете, но не сумели выиграть из-за ошибки своего голкипера. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский расстроен результатом 

Наставник "Динамо" сожалеет о том, что его подопечные не сумели выиграть домашний поединок. Он отметил, что у футболистов киевской команды получалось играть зрелищно и мощно. В первом тайме "бело-синие" могли забить больше одного гола. 

"После перерыва пытались снова повести в счете. К сожалению, не удалось, хотя моменты для этого были. Не хватило реализации в атаке и концентрации в обороне. Досадная ничья, но мы двигаемся дальше", — рассказал Шовковский. 

Тренер подтвердил, что перед командой стоит задача стать чемпионом, и в каждом матче "Динамо" играет только на победу. Также Шовковский напомнил, что придерживается принципа ротации, именно поэтому в основном составе вышел резервный голкипер Руслан Нещерет. 

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"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

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