Шовковский назвал виновных в том, что Динамо не смогло обыграть ЛНЗ

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча чемпионата Украины с ЛНЗ. Наставник недоволен реализацией моментов своей команды.

Шовковский заверил, что "Динамо" продолжит сражаться за чемпионский титул, сообщает официальный сайт клуба.

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В понедельник, 8 апреля, состоялся поединок 23 тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" приняло ЛНЗ. Хозяева поля быстро повели в счете, но не сумели выиграть из-за ошибки своего голкипера.

Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский расстроен результатом

Наставник "Динамо" сожалеет о том, что его подопечные не сумели выиграть домашний поединок. Он отметил, что у футболистов киевской команды получалось играть зрелищно и мощно. В первом тайме "бело-синие" могли забить больше одного гола.

"После перерыва пытались снова повести в счете. К сожалению, не удалось, хотя моменты для этого были. Не хватило реализации в атаке и концентрации в обороне. Досадная ничья, но мы двигаемся дальше", — рассказал Шовковский.

Тренер подтвердил, что перед командой стоит задача стать чемпионом, и в каждом матче "Динамо" играет только на победу. Также Шовковский напомнил, что придерживается принципа ротации, именно поэтому в основном составе вышел резервный голкипер Руслан Нещерет.

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